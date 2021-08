Termiser recuerda la vital importancia de no sobrepasar la carga máxima en los andamios Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 13:34 h (CET) La carga máxima de los andamios es un punto trascendental en su uso, que se traduce en la tranquilidad de los operarios que hacen uso de ellos al tratarse de uno de los aspectos más relevantes de seguridad en estas estructuras para desarrollar trabajos en altura, según sostienen los profesionales de Termiser Según Termiser, empresa líder en la fabricación, venta y alquiler de andamios, la carga de un andamio es una información realmente importante en la manipulación y uso de este equipo, ya que, en caso de no estar bien calculada o de sobrepasarse, se estaría poniendo en serio riesgo a las personas que trabajan sobre él y, además, a las personas que transitan cerca.

El peso límite debe ser expresado en kilos, para así unificar criterios en la información de los andamios, que son estructuras que, por sí mismas, cuentan con piezas que refuerzan su estabilidad en gran medida para soportar grandes cargas; no obstante, no tienen una capacidad ilimitada.

En cuanto el andamio sea incapaz de soportar todo su volumen, este puede acabar colapsando, como ha ocurrido ya en distintas ocasiones por imprudencias o accidentes.

El fabricante, responsable de aportar esta información con precisión

La empresa responsable de su diseño es la que debe aportar este dato tan importante, fruto de una serie de pruebas previas que determinan la capacidad de soporte del dispositivo, la resistencia del material y su comportamiento ante el empuje de distintas fuerzas.

El resultado de estas tareas es la especificación de una cifra de kilos como límite que jamás se debe sobrepasar para garantizar la máxima seguridad de los operarios y de las personas de alrededor.

La responsabilidad, una vez se estima la carga máxima del andamio, pasa a los usuarios de este equipo, que deben respetar en todo momento esa información para no someter al dispositivo a demasiado esfuerzo.

La distribución del peso, otra clave

No sólo se debe tener en cuenta la carga máxima de la estructura, sino también la forma de colocar los utensilios y las propias personas a lo largo y ancho de este recurso auxiliar.

Además, conviene tener presente en todo momento el uso de otros objetos del propio andamio para agregar al peso total, como pequeñas grúas o cualquier otro material de base que puede pasar por alto.

Termiser es uno de los fabricantes de andamios, plataformas elevadoras y otras soluciones para trabajos en altura de gran reconocimiento a nivel mundial gracias a la calidad de sus materiales y un servicio personalizado para que se escoja el modelo correcto según el trabajo a desarrollar.

