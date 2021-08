Estar en forma después de los 45 con el programa de acondicionamiento físico En Forma con Eva Emprendedores de Hoy

martes, 3 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Con determinados hábitos de estilo de vida, estar en forma después de los 45 años sí es posible. Por ejemplo, a través de una alimentación sana y una rutina de ejercicios para tonificar. Con el programa de acondicionamiento físico En Forma con Eva, un detallado plan de entrenamiento que tiene como objetivo el cambio corporal y la mejora de la salud de las mujeres que han llegado a la mediana edad es posible lograr la transformación.

Cada día más mujeres dedican su tiempo a estar en forma Después de los 45 años es mucho más difícil bajar de peso, tonificar los músculos, eliminar la celulitis y la flacidez, pero el club de las mujeres fuertes del Club de Mujeres Fuertes está comprometido a cambiar esa percepción y demostrar que sí es posible poner el cuerpo en forma en esta etapa de sus vidas para llegar a ser esa abuela yeyé que no la para nadie.

Eva, la entrenadora, se ocupa a través de planes y retos semanales de incentivar a cada persona para llegar a tener ese cambio físico deseado. Ella cuenta que comenzó a entrenar a los 38 años después de sentirse cada día más cansada y con dolencias corporales y que, actualmente, con 44 años y un dinamismo que contagia, desea compartir su experiencia impulsando a las mujeres a dedicarse un tiempo para cuidarse.

El plan de entrenamiento se puede ejecutar online desde casa, al aire libre o en el gimnasio, pero en todas las formas la clienta recibirá todas las indicaciones de su rutina y de su plan de alimentación según sus necesidades. El trato es personalizado porque cada cuerpo requiere un tipo de entrenamiento y cada persona tiene unos objetivos: bajar de peso, tonificar, eliminar celulitis, la flacidez o ganar masa muscular.

La importancia de aprender a comer Hacer del ejercicio físico una rutina diaria no resulta fácil para muchas personas y en algunos casos salen a relucir los autosaboteadores como “mañana comienzo”, “hoy no tengo tiempo” o “estoy muy cansada”, por lo que es importante trabajar la parte mental a través de la motivación diaria y En Forma con Eva también ayuda a las mujeres a trabajar este aspecto.

Por otro lado, el programa incentiva a cambiar los malos hábitos alimenticios por unos más saludables. Semanalmente se presenta un menú individual a cada alumna, muy variado, nutritivo y apetitoso con el que puede aprender a comer adecuadamente. Además, también ofrece una variedad de recetas que permitirá desarrollar su fuerza y aumentar su masa muscular.

En el Club de Mujeres Fuertes recuerda a diario a todas las mujeres la importancia de cuidarse y de hacer ejercicio.

