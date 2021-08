Nuevos sticks de sabores para Kungfu: lo último de Kuanzhai en combustión de tabaco Experiencia de consumo de nicotina nueva e inteligente, duradera y agradable por más tiempo Redacción

lunes, 2 de agosto de 2021, 11:10 h (CET) La forma en la que vivimos y consumimos cambia constantemente. Por ello, kuanzhai ha lanzado los nuevos sticks de sabores para su dispositivo de tabaco calentado KUNGFU. Esta nueva experiencia ofrece a los usuarios de kungfu 8 nuevos sabores de sticks de tabaco incombustible, también compatibles con otros dispositivos del mercado europeo.

Los nuevos sabores son Tabaco Intenso, Tabaco, Menta, Mentol Intenso, Arándanos, Nísperos, Ralladura de Naranja y Melón. Los sabores fueron escogidos pensando en ti. Sus distintos niveles de aroma e intensidad se ajustan a tu ritmo de vida y a tus necesidades en cada momento del día. Sin importar el que elijas, vive tu momento con los nuevos sticks de kuanzhai.

La transformación tecnológica y de experiencia de usuario en el mundo del consumo de tabaco está avanzando a pasos agigantados y las marcas tienen que aprovechar esa tendencia para generar un cambio que impacte de manera real en la vida de las personas. Una de las más comprometidas con esto es kuanzhai. Sus creadores se inspiraron en el reto de dejar de fumar cigarrillos convencionales para crear un producto de alta calidad que los sustituyera.

La misión de kuanzhai con KUNGFU es crear una experiencia de consumo de nicotina nueva e inteligente y promover esfuerzos globales para cambiar y diversificar las opciones de consumo de nicotina para los fumadores adultos. Diseño que atiende a la comodidad Lo que llama la atención a primera vista es su diseño ergonómico y sofisticado, para un ajuste perfecto en tu mano. Todos sus componentes, como el botón de encendido, están distribuidos para ofrecer el máximo confort. Además de ser un espectáculo visual, es una obra de ingeniería gracias a su aleación de metales que ofrece la resistencia y durabilidad que los usuarios necesitan. Usabilidad inmediata kuanzhai no solo se enorgullece del diseño de sus dispositivos KUNGFU, sino también del sencillo modo de uso que lo convierte en un dispositivo cómodo y agradable. En 3 sencillos pasos se puede empezar a disfrutar de cualquiera de los sabores que ofrecen: Se inserta el stick dentro del dispositivo sin tener que quitar la tapa.

Al pulsar el botón de encendido durante 2 segundos, se enciende una luz que indica que el proceso de calentado ha comenzado.

En tan solo 20 segundos, el dispositivo vibra, indicando que ya se puede iniciar el calado.

El dinamismo y rapidez del proceso no es cuestión de suerte, sino de un arduo esfuerzo de sus creadores por desarrollar la tecnología líder a nivel mundial en el ámbito del calentamiento de tabaco. Tecnología que brinda versatilidad y confianza KUNGFU quería lograr que la experiencia de consumo fuera duradera y agradable por más tiempo. Su sistema de calentamiento y refrigeración logra un balance delicado con el que el producto se mantiene a la temperatura adecuada para su consumo, mientras en el exterior, la palma de la mano no se quema en el proceso.

Todas estas innovaciones van en pro de un disfrute total de los sabores que ofrece kuanzhai para sus sticks. La selección de sabores se hizo con la intención de abarcar la mayor cantidad de gustos. Ya sean de gustos frutales o se decanten por lo clásico, KUNGFU tiene la versatilidad para todos.

En definitiva, kuanzhai llega desde China hasta el mercado europeo con la misión de cambiar la forma de consumir nicotina. Con su gama de vapeadores y sabores creados con la comodidad y satisfacción del cliente en mente, no cabe duda de que la revolución hacia lo natural ha comenzado y KUNGFU ya está a la cabeza del cambio.

