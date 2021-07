Más de 120 personas tomaron el control de sus vidas tras el fin del estado de alarma Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 14:53 h (CET)

El taller de autoayuda ACTIVA TU VIDA creado por el conferencista, coach y escritor Emilio Calvo es, en esencia, una invitación a tomar el control de la vida. El experto ya lleva 9 ediciones de este evento.

A través de su experiencia en el coaching y la PNL, el autor lleva al participante a la emocionante experiencia de programar sus pensamientos para tener la vida plena que cualquiera puede vivir.

Tras suspender la edición de 2020 por el COVID-19, la edición de junio de 2021 ha supuesto un reto logístico por las medidas de seguridad, y un reto emocional para convertir los miedos y los bloqueos de los participantes, tras un año tan complicado, en ilusión y autoconfianza.

Tomar control de las decisiones para empezar a vivir la vida deseada El ser humano consigue una vida plena cuando deja de vivir en piloto automático y toma el verdadero control de su vida, haciéndose cargo de sus pensamientos, decisiones inconscientes y metas, y dejando atrás miedos, bloqueos inconscientes y creencias que le limitan.

En el taller ACTIVA TU VIDA, Emilio Calvo ayuda a las personas a mejorar sus vidas cambiando la calidad de sus pensamientos y su programación mental durante los 3 días que dura el evento, entrenándolos para utilizar herramientas que toda persona lleva dentro pero que a nadie le han enseñado a utilizar.

Esta actividad de autoayuda se realiza una vez al año y la última edición ha finalizado recientemente. Tuvo una participación de casi 130 personas y ya comienzan a llenarse las plazas para el evento de 2022. En palabras del propio Emilio: “En estos momentos más que nunca, estas herramientas son necesarias. Hay muchas personas que han perdido sus trabajos, que han perdido seres queridos, o que han estado sometidas a un gran estrés. Aprender a gestionar los pensamientos y las emociones es vital para afrontar esta nueva etapa con más seguridad y confianza”.

El taller consta de tres etapas, iniciando por el autoconocimiento. Después se trabaja para conseguir el cambio que cualquiera quiere vivir y, finalmente el domingo se diseña la nueva vida con los objetivos deseados. El Método ACTIVA creado por Emilio Calvo trabaja en el lenguaje de programación con el que aprende el cerebro (el alto impacto emocional) y ya ha logrado transformar la vida de miles de personas que experimentaron efectos inmediatos y perdurables.

Los participantes expresan su satisfacción por el cambio que han experimentado “Teniéndolo todo, trabajo, salud, casa propia, buen sueldo…no me sentía plena, me sentía vacía y con mucha tristeza”. Así lo plantea María Palma, una de las participantes de una edición pasada, que comenta cómo aprendió a enfocarse en los objetivos para hacer realidad la vida de sus sueños. La asistente asegura que ACTIVA TU VIDA ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida, y que después del evento se ha sentido transformada por completo: “después del taller encontré una fuerza y un poder dentro de mí, con una absoluta certeza de que lo que quería hacer lo iba a poder hacer y, en menos de un año, mi vida dio un giro de 180°. Encontré la pareja de mis sueños, cambié de trabajo, y hoy vivo como siempre soñé vivir”.

Además del taller intensivo, el coach imparte talleres online y conferencias durante todo el año. Asimismo, a través de su libro Elige tu destino, que se puede adquirir a través de la página web, realiza una recopilación de poderosas técnicas para dejar atrás miedos e incertidumbres, y descubrir esa motivación interior necesaria para tener una vida más plena y feliz.

El objetivo principal del experto es que todas estas iniciativas consigan que todos los ciudadanos salgan reforzados de unos momentos tan complicados como los que ha tocado vivir.

