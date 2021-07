La locución y el doblaje como herramienta para impulsar el crecimiento, por Voces Premium Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 20:07 h (CET)

Cautivar a la gente por una voz atractiva no es una tarea fácil, pero si se dispone de ella, es una buena estrategia para invitar a disfrutar de un evento o servicio. Muchas personas recuerdan películas o series por las voces particulares que tienen algunos de sus protagonistas. En este sentido, la locución y el doblaje son herramientas magníficas para impulsar el crecimiento empresarial.

Los profesionales de la locución y el doblaje están presentes en la cotidianidad de la sociedad, en sus hábitos de consumo y hasta en sus preferencias musicales. Desde la empresa española Voces Premium, se encuentra disponible el servicio de más de 100 locutores para infinidad de proyectos audiovisuales y eventos, en el banco de voces más completo del país.

En todo momento, brilla una voz El equipo liderado por el experto locutor Fernando Acaso imparte la mejor formación en este arte desde la Escuela de Locución y Doblaje del mismo nombre con sedes en Madrid y Valencia. De estas actividades formativas, se nutre el banco que ofrece estas voces en formación, además del trabajo de locutores con vasta experiencia.

Con más de 20 años de experiencia registrando voces encantadoras para diferentes productos comunicacionales, campañas de publicidad, vídeos corporativos, audiolibros, centralitas, audioguías, etc. Voces Premium, ha sabido diversificar su ámbito de acción para adaptarse a los requerimientos de sus clientes.

Con el mismo gran entusiasmo, Fernando y su equipo pueden grabar desde un lema, una cuña de radio, un spot de televisión o adentrarse en el mundo del e-learning con tutoriales u otros materiales para internet, narraciones, audiolibros de corta o larga duración, audio-descripciones o doblajes, así como atender solicitudes de clientes particulares o corporativos para conducir un evento, tanto virtual como presencial.

Empresa incorporada a la dinámica global Voces Premium participa en producciones en cualquier parte del mundo, con locutores que dominan varios idiomas, tanto españoles como de otros países. Además, la empresa es pionera en el casting online de talentos, con todo tipo de voces, de manera que sus clientes puedan conseguir lo que buscan en un solo clic.

El catálogo de voces, tanto de locutores expertos como de talentos en formación, se encuentra disponible online para ofrecer la máxima comodidad de las empresas que decidan elaborar campañas, promociones y otros materiales en los que una voz de extrema calidad sea capaz de impulsar su crecimiento.

La página web de la empresa (www.vocespremium.com) está disponible para quienes estén interesados en contratar los servicios de locución, doblaje, animación, para múltiples formatos y ocasiones, con solo llenar un formulario de solicitud en el que se debe describir el proyecto, para que el equipo emita un presupuesto personalizado, acorde con las necesidades manifestadas por el cliente.

