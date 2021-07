Wine Aspects: cata de vinos en inglés para abrir la mente y los sentidos Emprendedores de Hoy

Dentro del mundo vinícola, aquellas personas que trabajan en la cata de vinos necesitan manejar un vocabulario amplio y adecuado para expresar de forma correcta todo lo relacionado con este producto. Ahora bien, en muchas ocasiones, los catadores tienen amplios conocimientos acerca de los términos técnicos utilizados en el ámbito, pero no tienen la misma habilidad y facilidad en el vocabulario cuando hay que hablar en inglés u otro idioma diferente al nativo.

Wine Aspects ofrece, para los profesionales amantes del vino, cursos en idiomas especialmente diseñados para hablar de forma más segura y fluida en el momento de hacer una cata de vinos.

El momento perfecto para hablar “wine” Wine Aspects es un centro de formación de idiomas sobre el mundo del vino. Su fundador es Andrew Ashurst, un profesor de inglés especializado que cuenta con amplia experiencia y extensa formación en vinos. El objetivo de su empresa es formar a profesionales y catadores en diferentes idiomas, especialmente en inglés, para que puedan expresarse correctamente y relacionarse con otras personas del sector con la misma fluidez que en su lengua materna.

Hablar “wine” significa poder comunicarse correctamente en inglés en el ámbito del vino y, para ello, Wine Aspects ofrece cursos online en este idioma, los cuales se llevan a cabo por medio de lecciones, vídeos y feedback personalizados.Además, usa una metodología ideal tanto para profesionales como para principiantes sin conocimientos previos que se basa en el disfrute del vino, para lo que se podrán catar vinos de distintos lugares del mundo. Los alumnos recibirán un manual con todo lo aprendido y un título tras acabar la formación.

Wine Aspects combina el aprendizaje con la cata de vinos El éxito de Wine Aspects se debe a que no solo ofrece un curso de inglés más, sino que está especializado para que lo disfruten únicamente los amantes del vino. Este tiene grandes ventajas, como ampliar conocimientos sobre el sector vinícola, mejorar el inglés u otro idioma y aprender a utilizar el vocabulario de manera adecuada y concisa. Adicionalmente, ofrece un taller de cata de vinos online llamada Envina´t,que consiste en realizar catas de vino explicadas en inglés u otros idiomas, combinadas con actividades interactivas de aprendizaje, donde solo hace falta un ordenador, smartphone y señal de internet. El estudiante recibirá días antes una caja que incluye tres latas de vino, dos vasos Riedel y todo el material necesario para la cata online.

Finalmente, el usuario solo tendrá que dejarse llevar y abrir su mente y sus sentidos a la experiencia, ya que no hace falta ser un experto para poder disfrutar de ella.

