Wine Aspects: aprender inglés de una forma fuera de lo tradicional

jueves, 29 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

La industria vinícola es diversa y está presente en muchos países, de hecho, no hay un espacio en el mundo que no conozca el vino. Para dominar perfectamente cada término, ya sea porque se quiera ser embajador de alguna marca de vinos, negociar, comercializar o simplemente se desee hablar sobre vinos con inglés fluido, el centro de formación Wine Aspects llega con una alternativa fresca para que los wine lovers aprendan idiomas mientras realizan una cata de vino.

Wine Aspects: cursos de idiomas para los amantes del vino Dominar diversos idiomas es una llave que abre muchas puertas a nivel profesional y por eso existen muchas academias que se dedican a impartir clases de idiomas, pero casi siempre usan metodologías poco creativas y eso puede resultar aburrido. En cambio, Wine Aspects fusiona el aprendizaje de idiomas con el lenguaje del vino.

Andrew Ashurst, profesor de inglés y un apasionado del sector vinícola, creó hace más de 10 años este centro de formación de idiomas con una propuesta diferente al resto, en la cual los wine lovers pueden aprender idiomas de una manera distinta y, a la vez, profundizar sus conocimientos en el sector vinícola.

Las formaciones de Wine Aspects están diseñadas para todo tipo de personas, tanto para profesionales o apasionados en el sector del vino, como para cualquier estudiante del campo del vino que desee hablar idiomas de manera fluida a través de un método de enseñanza distinto.

Clases online y presenciales de manera personalizada El cursoEnglish For Wine Lovers se imparte de manera online con una duración de entre 12 y 16 horas y de forma presencial con un total de 10 horas. En cada sesión, los alumnos recibirán lecciones, vídeos y feedback de forma personalizada para dominar el inglés mientras aprenden a catar vinos. De esta forma, podrán ampliar sus conocimientos en el sector vinícola, mejorarán su vocabulario y podrán practicar durante una hora con un profesor formado por WSET (formación online) que les permitirá dominar el idioma.

Así lo confirman algunos antiguos alumnos de esta academia: “English For Wine Lovers es una forma ideal de profundizar el inglés, sin duda el idioma que conduce el mundo del vino”, explica Ferrán Centelles, sommelier de elBulli y alumno de Wine Aspects.

Al finalizar la formación, el participante recibirá su certificado de asistencia que podrá añadir a su curriculum vitae y demostrar los conocimientos adquiridos.

Las personas interesadas pueden ingresar a la página web para conocer más aspectos de esta propuesta de formación de idiomas especializada.

Aprender idiomas ya no tiene por qué ser aburrido porque Wine Aspects lo combina con la degustación del delicioso sabor de un buen vino.

