jueves, 29 de julio de 2021, 12:46 h (CET) Entre las empresas que han obtenido la certificación figuran las compañías vascas Enigmedia, Eupraxia, Gaptain, Secure&IT by LKS, Derten y Jakincode. Cybasque es desde el pasado mes de marzo la única entidad de la Península capacitada para emitir este sello, que garantiza que la ciberseguridad de las tecnologías y/o de las organizaciones está desarrollada en Europa La Asociación de Industrias de Ciberseguridad de Euskadi (Cybasque) ha concedido a ocho empresas el sello ‘Cybersecurity Made in Europe’, una certificación de la Organización Europea de Ciberseguridad (ECSO) que se dirige a empresas del sector y que aporta un notable valor añadido a las organizaciones ya que avala que la ciberseguridad -tanto de sus tecnologías como de las propias empresas-, tiene su origen en Europa.

En concreto, las ocho compañías que han obtenido el sello otorbgado por Cybasque son: Enigmedia, Eupraxia, Gaptain, Secure&IT by LKS, Derten, Jakincode, todas ellas de la Comunidad Autónoma Vasca; así como Iriusrisk (Huesca), y authUSB (Galicia).

Desde Cybasque, que es desde el pasado mes de marzo la única entidad en España y Portugal capacitada para emitir el “Cybersecurity Made in Europe”, valoran positivamente la acogida por parte de las empresas de este sello, “que constituye para ellas un valor diferencial en el mercado de la ciberseguridad”, subrayan.

En este sentido, recuerdan que el objetivo del lanzamiento de sello es concienciar a usuarios, empresas e inversores “sobre el valor estratégico de las empresas de ciberseguridad originarias de Europa, que desarrollan su negocio basándose en los valores de confianza. Además -matizan-, permite a las organizaciones que lo obtienen incrementar su visibilidad ante posibles socios comerciales, usuarios finales o inversores”.

Por ello, desde Cybasque animan a las empresas de ciberseguridad europeas que estén interesadas en obtener el sello “Cybersecurity Made in Europe” a que realicen el proceso de registro. Para ello, pueden contactar con madeineurope@cybasque.eus o consultar en la web: https://www.cybasque.eus/madeineurope

Las empresas que estén interesadas deberán cumplir con varios requisitos, como: ser una entidad legal erradicada en Europa, que su actividad se lleve a cabo principalmente en el continente y que sus soluciones cuenten con los requisitos mínimos indicados por ENISA.

