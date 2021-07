¿Qué telas para pijamas se llevan? Por pijamas.de Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 13:26 h (CET) Los pijamas son un accesorio fundamental en el día a día ya que se asocia al momento del descanso y desconexión después de un duro día de trabajo al llegar a casa Para que este descanso sea todavía más confortable es muy importante elegir adecuadamente una tela de pijama que proporcione todavía más comodidad y confort.

Se debe tener en cuenta que ciertas telas son más ligeras y están fabricadas para temperaturas más cálidas y otras telas fabricadas con un material más grueso están asociadas a temperaturas más altas. Así que eso dependerá de las necesidades de cada persona y del clima donde habiten.

Tipos de telas de pijamas:

Pijamas de franela

La franela es una tela de algodón suave que tiene acabado de seda, ideal para el invierno o para bajas temperaturas debido al confort que proporciona.

Además, este tipo de tela se suele adaptar perfectamente al cuerpo humano dando una sensación de comodidad y calidez.

Se pueden encontrar una gran variedad de pijamas de franela. Desde pijamas de dos piezas hasta pijamas de una pieza entera. Estos pijamas sirven tanto para niños como para adultos.

Pijamas de algodón

El algodón es una tela que tiene una gran variedad de propiedades como la absorción de la humedad y la expulsión del calor corporal. Además, es aislante y soporta altas temperaturas. Esta tela es muy fácil de mantener y tiene una gran duración.

También es suave al tacto con lo que lo hace todavía más confortable para el descanso. Cabe destacar que los pijamas de algodón ligero son ideales para los niños ya que este tejido es suave, duradero y tiene un fácil movimiento.

Los pijamas de algodón se pueden encontrar desde pijamas de dos piezas de manga corta y pantalón corto hasta pijamas de dos piezas de manga larga y pantalón largo ideales para el invierno.

Pijamas de seda

La seda tiene una textura suave, lisa y aunque lo pueda parecer no es resbaladiza. Además, se caracteriza especialmente por tener un tacto brillante, seco, natural y absorción de la humedad. Cabe destacar que este tipo de tela es ideal para aquellas personas que pueden padecer algún tipo de alergia ya que es hipoalergénica.

Los pijamas de seda se suelen asociar a pijamas elegantes. Incluso hoy en día está de moda llevar muchos pijamas de seda por la calle como si fuera un outfit más del armario.

Pijamas de satén

El satén tiene un tacto liso y brillante. Casi siempre una cara del tejido de este tipo de prendas suele ser más brillante que la otra. Ya que destaca por su brillo y elegancia estas prendas suelen estar muy asociadas a camisones, lencería o ropa de cama.

Estas prendas también suelen ser muy visibles en el exterior combinándola con un outfit del día a día dándole ese toque brillante y elegante al look.

Después de haber conocido los diferentes tipos de tejidos que hay para los pijamas, solo queda escoger el adecuado dependiendo de las necesidades y gustos.

