Darwinex, fintech con sede en Reino Unido, obtiene 3 millones de euros en financiación

miércoles, 28 de julio de 2021, 10:06 h (CET) Juan Colón, cofundador de Darwinex, anuncia un hito clave para la fintech de gestión de activos Darwinex, fintech, broker y gestora de activos, ha recaudado 3 millones de euros para perseguir sus ambiciosas aspiraciones de crecimiento.

Los principales inversores en la ronda de financiación fueron Stefan Jaecklin y Pinorena Capital, a los que se unieron los cofundadores de Darwinex y varios empleados clave de la empresa. Pinorena Capital, una empresa de inversión enfocada en fintechs y liderada por el empresario Illimar Mattus, ha contribuido con esta primera inversión a apoyar el objetivo de expansión de Darwinex.

Darwinex está regulada por la FCA en el Reino Unido (Tradeslide Trading TechLimited - FRN 586466) y sus últimas cifras financieras muestran un aumento en los ingresos del año financiero 2020 del 72%, superando los 4,69 millones de euros.

Darwinex ha ampliado recientemente su oferta de productos financieros con más de 60 futuros y todas las acciones de EE.UU. en la plataforma Trader Workstation (TWS), en un esfuerzo por ofrecer una gama de productos de mayor calidad y acceso a mercados diversificados. La exclusiva solución de Darwinex permite a traders con talento y a pequeños y medianos fondos de inversión convertir fácilmente sus estrategias en activos de inversión. Un producto único que sirve como herramienta para que traders de éxito escalen sus ingresos y obtengan acceso a capital inversor externo, todo dentro del sólido ecosistema legal y tecnológico de Darwinex.

Los traders con talento también obtienen acceso a DarwinIA, el programa de asignación de capital mensual de Darwinex de hasta 90€ millones por año, que respalda estrategias con sólidos fundamentos para generar retornos.

“Estamos felices de ver a todos los cofundadores y miembros del equipo de Darwinex participando en esta ronda de financiación junto con el importante inversor Stefan Jaecklin. También nos complace ver a Pinorena Capital unirse como accionista y aportar no solo capital, sino también experiencia sobre cómo escalar y hacer crecer una empresa financiera a nivel mundial. Ahora estamos preparados para llevar nuestras excepcionales oportunidades de trading y captación de capital a una audiencia global mucho más amplia y transformar la industria de gestión de activos tal y como se la conoce hoy en día”, comenta el cofundador y CEO de Darwinex, Juan Colón.

Acerca de Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited)

Darwinex es una fintech con servicio de broker y gestora de activos, regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido (FRN 586466). Darwinex brinda a los traders un entorno óptimo para operar en los mercados, amparado por un paraguas regulatorio sólido para atraer y monetizar el capital de inversores.

Darwinex es probablemente la forma más rápida para que traders con talento atraigan y gestionen capital de inversores a un coste mínimo y sin obstáculos regulatorios y administrativos.

Fundada en 2012, Darwinex emplea a más de 50 personas en su sede de Londres y su oficina de desarrollo en España. Está liderada por sus fundadores, es orgánicamente rentable y con un crecimiento en sus ingresos del año fiscal 2020 de un 72%.

