Spainity: La plataforma de productos españoles más grande del mundo

martes, 27 de julio de 2021, 18:00 h (CET) El consumo Made in Spain favorece al crecimiento del PIB español y este marketplace ya cuenta con 20.000 productos diferentes de nuestra denominación de origen A raíz de la pandemia, los hábitos de consumo han cambiado por completo haciendo una migración de la compra física tradicional al canal digital. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una solución más rápida, más cómoda y en muchas ocasiones, más económica. De hecho, 3 de cada 4 hogares en España han realizado compras por internet en 2021, por lo que la tendencia continua en alza.

Ante este escenario, Spainity se ha consolidado en poco tiempo como la plataforma de productos españoles por excelencia, ya que han alcanzado la cifra de 20.000 productos fabricados en nuestro país de 16 categorías diferentes: Gastronomía, Moda, Calzado, Infantil, Cosmética, Joyería, Arte, Deporte, Mascarillas, Experiencias, Electrónica, Movilidad, Hogar, Mascotas, Librería y Parafarmacia. Las cuales crecen cada día.

Destacan que “si es español, está en Spainity”, y que todos sus productos proceden de empresas nacionales, aquellas que invierten y generan puestos de trabajo en nuestro país. Entre sus 150 vendedores asociados a día de hoy, hay tanto distribuidores como fabricantes y tanto tiendas físicas como tiendas online, por lo que defienden la diversificación como punto clave para ampliar su alcance y obtener nuevas vías de ingreso. En este caso, desde una plataforma única y exclusiva de producto nacional, puesto que solo van a compartir

escaparate con otras empresas que compartan estos mismos cánones.

Por otro lado, han conseguido los sellos de calidad de "Confianza Online” y “Trust Ecommerce Europe” que avalan que están cumpliendo con la normativa vigente a nivel europeo y nacional, así como no ingresan el dinero al vendedor hasta que el comprador confirma que ha recibido el pedido con éxito.

Además, Spainity se encarga de todo para la comodidad de vendedores y compradores, puesto que tienen un servicio de logística express puerta a puerta, mediante el cual consiguen que el vendedor solo tenga que tener el paquete preparado para entregar a su mensajero. Por ello, el comprador lo puede recibir en su casa en 24h península, 48h Islas Baleares, 3 días Islas Canarias y 4 días para el resto de la Unión Europea. Así defienden que “estés donde estés te puedas sentir como en casa”, pudiendo comprar cualquiera de las maravillas

de nuestro país en par de “clicks” y desde el mismo carrito de la compra.

Sin duda, es el momento de potenciar nuestra economía, pero para que nos valoren fuera, el primer paso es que lo hagamos desde dentro. Por ello, uno de sus fundadores, Jose Ruiz, resalta que “están unificando todo el comercio nacional en una misma plataforma para facilitar productos españoles para toda Europa, y no productos de toda Europa para los españoles, como ha sucedido durante mucho tiempo”. Pero esto solo se puede conseguir si estamos unidos, porque como destacan en Spainity: Unidos #sumamosjuntos

