Sólo se necesitan 7 días para empezar a recuperar la vitalidad del cabello

martes, 27 de julio de 2021, 17:08 h (CET) Son múltiples los factores que pueden dañar el cabello y mostrarlo seco, apagado, castigado y sin fuerza. Para ayudar a mantener el cabello sano, brillante, suave y con cuerpo, Nu Skin, firma norteamericana líder mundial en productos de belleza para cuerpo, rostro y cabello y especializada en el antienvejecimiento, presenta su gama Nu Skin Hair Care. Una rutina de belleza capilar que corrige y previene los daños producidos por agresores mecánicos, medioambientales y biológicos desde la primera semana Paso #1: champú para fortalecer, limpiar y restaurar

Como primer paso se recomienda la aplicación de uno de dos champús, cada uno de ellos pensado para cada tipo de cabello (seco-normal, normal-graso y para todo tipo de cabello) con el fin de realizar una suave y exhaustiva limpieza.

Moisturizing Shampoo : cabello sedoso, restaurado, juvenil y sano. Su formulación a base de extracto de flor de algodón suaviza la cutícula además de proteger la estructura de queratina e hidratar el cabello gracias a los siete oligosacáridos que actúan activamente en sinergia. La manteca de karité imita a los lípidos y rellena las grietas de las cutículas reforzando el cabello, es la opción ideal para aquellos que tienen un pelo seco y castigado . PVP: 21,63€

Balancing Shampoo: el equilibrio perfecto entre limpieza e hidratación. Elimina las impurezas con suavidad, hidrata el cabello de forma equilibrada y le devuelve su fortaleza y salud juvenil. Formulación a base de extracto de flor de algodón y proteína de trigo, que aporta al cabello cisteína, favoreciendo la restauración del cabello dañado. PVP: 21,63€ Paso #2: acondicionadores para hidratar y suavizar

El segundo paso opcional de esta rutina de belleza capilar está protagonizado por el acondicionador. En este caso, Nu Skin presenta dos opciones muy distintas para dar solución a los diferentes tipos de cabello:

Rich Conditioner : brillo y reparación. Desarrollado con un pH bajo, sella la cutícula del cabello, aporta brillo de calidad superior, repara daños y evita la rotura proporcionando un aspecto joven y brillante. Gracias a la manteca de Karité el cabello se ve notablemente reforzado. PVP: 21,63€

Weightless Conditioner: máximo volumen. Aporta además cuerpo y manejabilidad al cabello gracias al aceite de coco y un derivado de aceite de semillas de meadowfoam presentes en su formulación. No deja el pelo lacio, por lo que se adecuado para cabellos finos. PVP: 21,63€ Paso #3: tratamiento para mantener el brillo toda la semana

Y para finalizar esta rutina de belleza capilar, Nu Skin recomienda ReNu Hair Mask, un tratamiento acondicionador intenso que proporciona al pelo la hidratación que necesita. Penetra en el tallo e incrementa la fortaleza de los cabellos más castigados. Gracias a su contenido en CS7, un innovador agente suavizante de la cutícula que actúa como aglutinante, esta mascarilla sella y fortalece además cada una de las cutículas. Pero no sólo eso, también ayuda a prevenir las puntas abiertas y las roturas. PVP: 32,60€

A partir de ahora con Nu Skin es posible combatir las agresiones externas del cabello y lucir una melena sana, juvenil y brillante.

