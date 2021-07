¿Cómo se podría realizar la feria pesquera de Corea del Sur en la era pospandémica? Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 13:15 h (CET) Descubrir todo sobre los mariscos coreanos en línea La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras anunció que lanzará la feria de pesca online no presencial 2021 KOREAN SEAFOOD ON-LINE EXPO *, el 28 de junio (lunes) y la celebrará como un evento anual hasta el 30 de noviembre (Martes ).

La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras de Corea ha participado en ferias celebradas en más de 10 países cada año para promover la consulta entre los exportadores nacionales y los compradores locales, pero los ha reemplazado en línea desde el año pasado debido a la propagación global de Covid-19. El año pasado, realizó varias consultas de exportación de videos vinculadas a ferias de pesca en línea y centros comerciales K-Fish * para firmar contratos de exportación por un valor de aproximadamente 21 millones de dólares para un total de 696 compradores globales.

Esta feria en línea planea invitar a compradores de 13 países, incluidos los principales exportadores como Estados Unidos, Japón, China, Tailandia, Vietnam e Italia y España, para realizar consultas de exportación 1: 1 con exportadores locales y brindar soporte en el idioma local, servicios de interpretación y productos de muestra. Además, durante la feria en línea, brindarán varios beneficios adicionales a quien concluya un acuerdo comercial de exportación con empresas coreanas.

Con el fin de mantener contratos de exportación adicionales y transacciones continuas, se invitará a compradores extranjeros a Corea para ayudar a los exportadores coreanos a visitar las instalaciones de procesamiento y los sitios de producción y puntos de venta.

En Italia y España, que son los países que más productos acuáticos importan y consumen en Europa, el atún (comida enlatada) y los productos HMR están ganando popularidad. En línea con esta tendencia, Corea está preparando productos con frescura, calidad y diseño, y está esperando consultas activas de los compradores. Si es un marisco que satisface la mesa de los coreanos famosos por ser quisquillosos, ¿No tendrían también los compradores del mercado global una experiencia satisfactoria?

Se puede encontrar más información sobre la Feria de Pesca de Corea del Sur, junto con detalles sobre cómo acceder a ella, ingresando a https://expo.k-seafoodtrade.kr/

Contacto:

Rachel AHN

Team Manager

National Federatoin of Fisheries Cooperative

Tel: +82-10-6325-0513 / +82-70-4157-5439

E-mail: rachel@hypers.kr

Or

Mariví Cervi

pr@interad.com

InterAd SEO-PR Agency

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.