Fundación Copade y Unimos lanzan guía de medidas para incorporar el enfoque de género y ODS en PYMES

viernes, 23 de julio de 2021, 10:01 h (CET) La guía "Género y ODS: Medidas para incorporar en el pequeño comercio y las PYMES" parte de la necesidad de conocer en qué estado se encuentra la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las pymes y pequeños comercios en la ciudad de Madrid, con especial atención al ODS 5 Igualdad de género Para el levantamiento de información, se han seleccionado los distritos de Centro (Tribunal, Chueca, Malasaña, Lavapiés y La Latina), Chamberí (Vallehermoso) y Arganzuela (Madrid Río), donde viven cerca de 425.000 personas según el censo del ayuntamiento de Madrid, representando una zona muy poblada de la ciudad y donde el pequeño comercio de proximidad lucha en dura competencia con las multinacionales

El avance hacia la igualdad de género ha ido tomando un papel cada vez más relevante en nuestra sociedad. En España, si bien es cierto que los niveles de desigualdad se han ido reduciendo de manera significativa, todavía sigue existiendo una brecha importante entre hombres y mujeres en todos los niveles de la sociedad. El ámbito laboral y empresarial son claros ejemplos de esta situación donde todavía existe un alto nivel de división sexual del trabajo, de menores salarios y retribuciones para mujeres en puestos iguales y donde es evidente todavía la baja participación de las mismas en puestos de responsabilidad y dirección en las empresas.

En este sentido la aplicación del enfoque de género a escala de empresa y pequeño comercio debe definirse de forma transversal en el quehacer de toda la organización, tanto en el funcionamiento interno (cultura organizacional) como en las actuaciones de la empresa en el sector que participe.

Las pymes representan un 61% del valor de a la economía del Estado español y concentran más de ⅔ de los empleos, constituyendo un nicho dinamizador en la estructura económica y social del país. Es por ello que en el marco del proyecto “Por un Madrid más Justo y Sostenible: Sensibilización sobre consumo responsable y Agenda 2030 a través del pequeño comercio en Madrid”, financiado por el Ayuntamiento de Madrid, se ha desarrollado una serie de actividades enfocadas en las pequeñas y medianas empresas.

De tal manera, la ONG Unimos Internacional y Fundación Copade elaboraron una guía sobre medidas del ODS 5 Igualdad de género que pueden incorporar el pequeño comercio y las PYMES en su quehacer. La guía parte de la necesidad de conocer en qué estado se encuentra la aplicación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las pymes y pequeños comercios en la ciudad de Madrid, con especial atención al ODS 5 Igualdad de género.

“Con este proyecto queremos dar a conocer de una forma más amplia el trabajo de las pymes madrileñas y su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), priorizando el ODS 5 (Género). Sabemos que es necesario pensar en una vía dinámica y efectiva que ayude a una mayor igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad y estudiar el escenario actual es uno de los pasos para plantear soluciones para las dificultades que las mujeres encuentran a diario para potenciar su vida profesional”, señala el director general de Copade, Javier Fernández.

Conciliación profesional y personal versus invisibilización de las barreras de desigualdad

Para la elaboración de la Guía se seleccionó una muestra de 15 pymes, las cuales han participado de las actividades del proyecto, para evaluar la implementación de la perspectiva de género y su vinculación con los ODS en el trabajo diario que desempeñan, tanto al interior de las empresas con temas de organización, formación y toma de decisiones, como en su trabajo con otras empresas proveedoras de bienes y servicios y con la población consumidora.

El documento presenta los resultados más destacados y algunas acciones que las pymes pueden llevar a cabo para la consecución de los ODS, así como los recursos necesarios y el desarrollo de estrategias que les permitan hasta medir los impactos. Respecto al ODS 5 Igualdad de género, el nivel de conocimiento es similar a la totalidad de los ODS, priorizando medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, igualdad salarial y corresponsabilidad en la toma de decisiones. Las principales barreras que las mujeres empresarias y trabajadoras enfrentan consisten en la invisibilización de las propias barreras de desigualdad que existen.

De tal manera, que a partir del diagnóstico de la muestra se realizó la Guía de medidas que proporciona pautas para las empresas a la hora de ofrecer sus servicios y productos. La Guía está dividida en 3 bloques: El primero aborda la formación en género y políticas de igualdad como parte de la gestión de recursos humanos. El segundo bloque propone el diseño y aplicación de normativas y protocolos internos con enfoque de género que permita las condiciones y procedimientos laborales que aseguren niveles de responsabilidad y participación de manera equitativa, así como la salud laboral y la aplicación del compromiso con la igualdad efectiva con: proveedores, clientes, usuarios, contratistas, subcontratistas. El tercer bloque, por su parte, plantea medidas para la comunicación inclusiva.

“En general, notamos que en el ámbito laboral y empresarial, todavía existe un alto nivel de división sexual del trabajo, diferencias salariales en puestos iguales y la baja participación de las mujeres en cargos de responsabilidad y dirección. En este estudio se apunta que la mayoría de las empresas conocen y se encuentran en la línea de los ODS (algunas de manera consciente y otras de forma más sutil), siendo así que ya trabajan con este enfoque, incluyendo algunos de ellos, con dotación presupuestaria y recursos humanos en sus planificaciones. Por otro lado, sigue siendo un reto la transversalización del enfoque de género en su prácticas empresariales”, explica la coordinadora de Unimos, Rosalía Soley.

El proyecto está coordinado por la Fundación COPADE y UNIMOS, en colaboración con Sustainable StartUp.CO y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Madrid.

Descargar la guía* aquí: Guía Género y ODS: Medidas para incorporar en el pequeño comercio y las PYMES

*Este y otros materiales producidos en el marco del proyecto “Por un Madrid más Justo y Sostenible: Sensibilización sobre consumo responsable y Agenda 2030 a través del pequeño comercio en Madrid” son de exclusiva responsabilidad de Fundación Copade y Unimos y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Ayuntamiento de Madrid.

Sobre Fundación COPADE

La Fundación COPADE - Comercio para el Desarrollo es una entidad privada, apolítica y no lucrativa fundada en 1998 por Javier Fernández y Aurora Fernández que tiene por objetivo impulsar y desarrollar el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la preservación del Medio Ambiente a través de Alianzas Público Privadas.

COPADE trabaja con grupos productores de países tanto del Norte como del Sur para promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el Medio Ambiente, que hagan a estos grupos agentes de su propio desarrollo. Crea redes participativas entre productores y Administraciones Públicas, empresas, instituciones y otros agentes sociales, tanto a nivel local como mundial, para que impulsen nuevas formas de cooperación económicamente rentables, sostenibles y socialmente responsables.

Sobre Unimos Internacional

Unimos es una asociación internacional fundada en 2007 que apuesta por la generación de vínculos potenciales y el refuerzo de redes para la transformación social y la mejora de las condiciones de vida de las personas en cualquier parte del planeta. Actúan localmente desde una perspectiva global.

Apuestan por la cooperación y colaboración como lógica de trabajo, aportando su experiencia profesional y formativa en el área social, ambiental, política, económica y cultural. Desde una perspectiva de equidad de género, interculturalidad y ecología social. Conectan las demandas y problemáticas sociales con recursos, capacidades y organizaciones que puedan colaborar para solventarlos, fomentando el empoderamiento de la población para que sean ellos/as los/as protagonistas de la mejora de sus condiciones de vida.

