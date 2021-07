Value Investing de Warren Buffet a Francisco García Paramés: la Filosofía Inversión que se debe conocer Emprendedores de Hoy

Hoy en día, el Value Investing es el método de inversión al cual recorren muchos de los inversores a nivel mundial. Este ha demostrado ser una excelente estrategia para generar rentabilidad a largo plazo.

Ei2value es un fondo de inversión que basa su filosofía en el Value Investing, y que tras años de experiencia, ha desarrollado un proceso que maximiza el retorno de la inversión a largo plazo. Además, está dirigido por grandes gestores profesionales, quienes garantizan que se genere una buena rentabilidad en el tiempo, superior a la del mercado.

¿Cuáles son las características del Value Investing?, una filosofía que asegura que ”Lo pequeño es hermoso, y además rentable” En 1973, el economista alemán E. F. Schumacher publicó una colección de ensayos en los que popularizó la frase: ”Lo pequeño es hermoso, y además rentable”. Que en el campo de la inversión, puede hacer referencia a que una pequeña inversión inteligente es más rentable que una grande sin conocimientos ni estrategia clara. Partiendo de allí, se puede entender mejor lo que significa el Value Investing, ya que se trata de una filosofía que consiste en la inversión inteligente en empresas o acciones subvaloradas del mercado, que tras un análisis fundamental de sus cuentas de resultados, balances, y cierto margen de seguridad, es casi imposible perder. El Value Investing ha demostrado ser muy rentable a largo plazo, y es por eso, que es la metodología más utilizada actualmente por fondos de inversión y por expertos de la talla de Warren Buffet.

¿En qué consiste el Value Investing? El Value Investing nació en la década de los 20, para hacer la inversión un proceso más sistemático en cierto grado científico. Aunque fue propuesta por Benjamin Graham, fue ampliamente popularizada por Warren Buffet. Esta es una metodología que básicamente consiste en el análisis fundamental de acciones, para invertir y obtener ganancia. Sus principios se basan en buscar empresas que estén subvaloradas, es decir, que estén cotizando por debajo de su valor real, que tengan potencial para el futuro y un buen margen de seguridad. Tras un análisis financiero fundamental y completo, lo que se hace es comprar esas compañías o acciones y esperar a que lleguen a su valor adecuado en el mercado. Una vez que se ajuste y que el precio de la compañía se equilibre al de su valor intrínseco, se procede a liquidar. Es por eso que el Value Investing, más que una metodología, es una filosofía.

Ei2Value es un fondo de inversión que opera bajo esta filosofía, invirtiendo en compañías con buenos negocios, ventajas competitivas, sostenibles en el tiempo, dirigidas por equipos de gestión capaces, y cuyo valor intrínseco no esté reflejado en su precio de cotización. Estos fondos llevan aproximadamente un 50% de rentabilidad anual y están en el top del ranking de fondos Value a nivel mundial. En Ei2Value, el cliente siempre contará con los mejores gestores, quienes con este método, le garantizarán una buena rentabilidad a largo plazo.

