Taymory: ¿Dónde conseguir cortavientos running mujer? Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de julio de 2021, 11:10 h (CET)

Las mujeres que practican running como aficionadas o profesionales necesitan ropa cómoda y de calidad. En este ámbito, destaca Taymory, una marca reconocida en más de 20 países como una línea de ropa deportiva especializada.

No solo aporta diseños impactantes, sino que garantiza comodidad, durabilidad, una perfecta transpiración y protección ante las inclemencias climáticas, como es el caso de los cortavientos running mujer.

Taymory ha tenido que reinventar sus estrategias de posicionamiento en el público debido a las restricciones impuestas por la pandemia. De la realización de eventos deportivos en los que se ponían a prueba todas las cualidades de la ropa y sus complementos, la empresa ha dirigido sus máximos esfuerzos a llevar esta máxima calidad a través de la web.

Desde la página web, los usuarios pueden visualizar la gran variedad de prendas para ciclismo, running, triatlón y natación, con todas las especificaciones y tallas para asegurar una exitosa experiencia de compra online, con la posibilidad de personalizar las prendas con emblemas y logos de clubes deportivos o empresas.

Ofertas en los cortavientos Dentro de varias opciones en triatlón, ciclismo y running, la marca ofrece actualmente chaquetas cortavientos running mujer con ofertas que van desde el 20% hasta el 60% de descuento.

Confort, adaptabilidad, ligereza, aerodinamismo, máxima transpiración y secado in/out son algunas de las cualidades que aportan estas prendas con cremallera larga, perfectas para usar como segunda capa en actividades al aire libre.

Principalmente, destaca su capacidad para frenar el viento y la protección que ofrece ante los embates del clima. Además, se le ha incorporado un bolsillo central con cremallera, en el pecho que permite guardar y recoger la prenda hasta llevarla al tamaño de un puño cerrado.

Otra de las características de los modelos de cortavientos “Hill”, “Mármol” y “Sunrise”, además de sus hermosos diseños y combinación de colores, son sus acabados reflectantes en la capucha, puños y corte bajo, para una mayor visibilidad.

Complementos para la mejor carrera El equipo de especialistas de Taymory se ha encargado de proponer las piezas que hacen juego con los cortavientos en sus respectivas referencias, tal como shorts, camisetas y otras piezas para disfrutar del mejor outfit para correr.

Adaptados a la morfología de cada corredora, proporcionando total libertad de movimiento, los cortavientos de esta marca made in Spain están de promoción. Son una buena opción para quienes necesitan o desean regalar ropa deportiva de calidad, con precios atractivos y diseños originales. Esto es posible gracias a un equipo consciente de las necesidades de sus clientes en cada uno de los deportes que practican y con la pasión necesaria para formar parte de Taymory.

