Los cuidados generales del trasplante capilar en época de verano según el Dr. Bern

sábado, 17 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Los avances de la tecnología y la medicina han permitido la creación de cirugías donde el profesional médico puede preocuparse en el arte de los resultados postoperatorios. Uno de los claros ejemplos es el del trasplante capilar. Es fundamental para mantener los correctos resultados y el cuidado posterior para evitar posibles complicaciones.

El doctor Franz Bern Barbehito, médico cirujano y miembro de la Organización Europea de cirujanos capilares “World FUE Institute”, hace una serie de recomendaciones de cuidado general del trasplante capilar para el verano.

¿Qué indicaciones hay que seguir tras un transplante capilar? Una vez realizado el trasplante capilar, el paciente debe acatar una serie de indicaciones médicas para garantizar el éxito en el funcionamiento de las nuevas unidades foliculares. Las heridas de la intervención deben cumplir su proceso de recuperación y cicatrización. Cualquier acto indebido que realice el paciente puede poner en riesgo los resultados esperados.

Evitar la exposición directa al sol Uno de los factores más perjudiciales para el trasplante capilar es el sol. El calor y el sudor dificultan la correcta evolución del implante capilar. Por este motivo, una de las recomendaciones del Dr. Franz Bern Barbehito es no exponerse al sol directamente ni a elevadas temperaturas. Los sombreros tipo “Panamá” o de paja pueden usarse pasado los 10 días de haber realizado el implante capilar. De todos modos, hay que evitar el uso de cualquier accesorio que pueda ejercer presión en la cabeza para no poner en riesgo las unidades foliculares implantadas.

No bañarse en la piscina Otro de los factores de los que alerta el especialista es el agua de la piscina. Su composición química puede causar alguna afección en el cuero cabelludo. Por lo tanto, lo mejor es bañarse del cuello para abajo.

No consumir cigarrillos ni alcohol El consumo de cigarrillos y de alcohol puede dificultar la cicatrización del injerto. Para ello, el Doctor Bern recomienda eliminar su consumo los primeros meses.

Corte de cabello con cuidado El pelo trasplantado se acaba tratando como al resto del cabello pasado el año de intervención, pero se recomienda evitar todo tipo de corte en la zona receptora durante el año post operatorio

Alimentación específica La alimentación es clave durante este proceso, el médico indicará qué tipo de alimentos puede consumir el paciente para ayudar a que el implante tenga un mayor éxito.

A pesar de todas las medidas que hay que tomar para obtener los resultados del trasplante capilar, el verano es una época igual apta a la hora de someterse a este tipo de interveción. Todas las estaciones del año son una buena etapa para apostar por un trasplante capilar que ayude al paciente a conseguir sus objetivos y resultados corporales.

