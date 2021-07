Mediterranean Superfood, el primer ecommerce en España de alimentos ecológicos y superalimentos a granel Emprendedores de Hoy

Encontrar un lugar donde adquirir productos ecológicos de buena calidad y al mejor precio tiene ventajas para la salud personal, familiar y del medioambiente. Son productos importantes para mantener un estilo de alimentación saludable.

Para satisfacer esta necesidad surgió Mediterranean Superfoods, el primer ecommerce en España de alimentos ecológicos y superalimentos a granel, un espacio creado para que las personas puedan acceder a productos bio y, a la par, colaborar por un futuro sostenible.

Productos a favor del medioambiente Mediterranean Superfoods no es solo un ecommerce de productos orgánicos a granel, sino que se trata de una startup que se ha enfocado en generar cambios a través de los productos que comercializa, logrando que los clientes se comprometan con un modo de vida que genere bienestar físico, sin afectar el equilibrio del medioambiente.

Desde la comodidad de la casa, el cliente puede comprar sus alimentos a granel online, accediendo a las categorías dispuestas en la web en la que podrá encontrar una gran variedad de artículos. Cada producto contiene la información nutricional que explica los beneficios que aporta al organismo.

Además, el cliente estará seguro de la calidad de sus alimentos porque en Mediterranean Superfoods solo se comercializan productos que cuentan con un certificado de garantía ecológica que garantiza que los alimentos han sido cultivados respetando al máximo el medioambiente. Cabe destacar que todos los pedidos a granel se entregan en envases biodegradables, libres de plástico.

La empresa es así, gracias a la asociación de Diego De Castro Salau, quien unió su experiencia como un dietista nutricionista y coach de nutrición a otros expertos en el área de la comercialización e importación de productos para hacer llegar, cada vez a más personas, los superalimentos que necesitan para llevar una alimentación sana, sin tener que pagar un precio más caro y ofreciendo el mejor servicio.

Sostenibilidad desde la producción hasta la distribución El concepto de comercio orgánico sostenible se aplica desde el producto hasta el envío. Las bolsas que emplea Mediterranean Superfoods para empaquetar los alimentos son de papel compostable. En el caso de los productos que no son a granel, la empresa garantiza que su paquete sea de material reciclado. Asimismo, el medio de transporte seleccionado para la distribución debe cumplir las normas medioambientales para disminuir las emisiones de CO2.

Mediterranean Superfoods se asegura de que el 100% de los productos que se encuentran disponibles en la tienda online sean libres de gluten, sin colorantes ni conservantes añadidos y libres de organismos genéticamente modificados. Los alimentos son óptimos para veganos y vegetarianos porque son de origen vegetal, así como para personas que deban llevar dietas libres de gluten.

Mediterranean Superfoods, una startup que demuestra que un negocio puede generar ganancias, en equilibrio con la salud de las personas y del planeta.

