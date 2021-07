StormGaim analiza las estrategias básicas del trading con criptomonedas Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 15:38 h (CET) Dollar Cost Averaging y el Índice de Fuerza Relativa son dos de las mejores estrategias para quienes comienzan en el trading con criptomonedas, aunque es importante contar con una base de práctica Las criptomonedas han creado más millonarios que cualquier otro tipo de instrumento de inversión en los últimos años y es la clase de activos más lucrativos, aunque, también, más volátil. Los expertos creen que su crecimiento continuará en el futuro. Sin embargo, aunque se puede ganar mucho con las criptomonedas, sus posibilidades de hacerlo son escasas si no diseña y se implementa una estrategia adecuada.

Según los expertos de StormGain, plataforma internacional especialista en trading con criptomedas: "Las ganancias para los traders de Bitcoin, hacen olvidar que son las pérdidas de otras personas. Cuando alguien gana 500.000 $ en BTC en un día, eso significa que alguien ha perdido la misma cantidad, en la misma cantidad de tiempo. La volatilidad extrema significa un riesgo y una oportunidad extremos. Lograr el equilibrio adecuado entre los dos es absolutamente imperativo. Un enfoque de trading sólido es, sin duda, la forma más práctica de lograrlo".

Las estrategias a seguir dependerán del nivel de riesgo que los traders estén dispuestos a asumir:

Tether Cost Averaging

Esta estrategia sencilla proviene del mundo de la inversión tradicional y ha sido utilizada por los inversores en acciones durante décadas, donde se conoce como Dollar Cost Averaging (DCA).

Según los expertos de StormGain: "Esta estrategia es perfecta, tanto para los nuevos inversores cautelosos, como para los más avanzados, porque protege de los altibajos del mercado y, al mismo tiempo, brinda un rendimiento medio atractivo. Por ejemplo, si el inversor hubiera comprado, 150 $ en Bitcoin, una vez, todos los lunes a partir del 1 de enero de 2018, gastando un total de $ 26.700 y resultando en 5,07 Bitcoin (con un valor de 190.217 $), si hubiera gastado 26.700 $ en Bitcoin de una sola vez el 1 de enero de 2018, habría finalizado con 64.080 $ en Bitcoin (1.6 BTC).

El poder de DCA es increíble, especialmente durante períodos de tiempo prolongados. Requiere paciencia y compromiso, pero las recompensas en interés compuesto y las mejores oportunidades de compra hacen que valga la pena".

Divergencia RSI

Para los inversores un poco más ambiciosos, que quieren probar suerte en el trading intradía, esta es una buena opción. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) dice cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Eso da una idea de si es probable que suba o baje, respectivamente.

Según los expertos de StormGain: "La estrategia de divergencia RSI va más allá al observar las discrepancias entre el precio y el indicador RSI, lo que permite identificar cuándo la tendencia del precio cambiará de dirección, antes de que realmente suceda. Por lo general, tanto el precio, como el RSI se mueven casi al mismo tiempo. Sin embargo, el precio, ocasionalmente, puede tener una tendencia a la baja mientras que el RSI aumenta y viceversa. Esto significa un cambio sutil en el volumen de compra o venta y es una fuerte señal de que el impulso se encuentra en las primeras etapas de reversión. Los gráficos de cuatro horas o diarios son los mejores lugares para buscar divergencias, porque muestran cambios más fuertes en la tendencia de medio a largo plazo.

Las plataformas como StormGain permiten superponer el RSI directamente en el gráfico de instrumentos de la aplicación, para facilitar, aún más, su análisis. Una vez que se detecta una oportunidad de compra, se puede abrir una operación sin tener que cambiar de pestaña".

No sustituye a la práctica

Antes de considerar la inversión en Bitcoin, Ethereum o cualquier otra, es necesario tener algo de experiencia práctica. Una excelente manera de hacer esto es a través de una cuenta de demostración, que es similar a la cuenta real, pero se opera con dinero ficticio.

Según los responsables de StormGain: "Nuestra plataforma cuenta con una demo de 50.000 $ USDT. Con esta posibilidad se puede acceder a una amplia gama de estrategias diferentes, hasta que el inversor encuentre una que se adapte a sus necesidades. Además de perfeccionar su enfoque general, las cuentas de demostración brindan una experiencia valiosa con órdenes Stop Loss / Take Profit y operaciones apalancadas. Esto significa que, cuando se comienza a operar con una cuenta real, se pueden evitar costosos problemas iniciales. Además, el minero en la nube de StormGain ofrece una manera excelente y sin riesgos de aumentar el saldo de Bitcoin".

