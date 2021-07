Protección solar en cinco pasos, la propuesta de Youth Lab para lograr un bronceado progresivo Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 14:58 h (CET) La compañía presenta una línea de productos para lograr un cuidado progresivo y seguro de la piel. Broncearse y proteger la piel de los radicales libres y del fotoenvejecimiento nunca fue tan sencillo La piel no se adapta tan fácilmente como la mente al sol, la playa y la brisa del mar. Por eso, uno de los problemas más frecuentes del verano son las quemaduras, una cuestión no sólo anti estética y dolorosa, sino que puede tener efectos muy dañinos a largo plazo para el cuerpo.

Por este motivo, la marca Youth Lab que distribuye Cosmética Pharma cuentan con un amplio catálogo de productos para lograr un cuidado progresivo y seguro de la piel, que va desde las cremas solares de máxima protección con o sin color, hasta su aceite protector y su loción corporal para hidratar hasta las capas más profundas de la piel.

“Afortunadamente, afirma Myriam Fernández, product manager de Cosmética Pharma, el conocimiento sobre los daños que provoca el sol en la piel es cada día mayor, y los consumidores demandan productos altamente innovadores para disfrutar del sol sin riesgo”.

Con esta filosofía, Cosmética Pharma presenta ahora al mercado algunos de sus productos estrella para cuidarnos especialmente en los meses de verano. Estas son las recomendaciones de la compañía:

- Daily Sunscreen Cream sin color, una crema solar de Youth Lab con factor de protección solar 50 SPF, pensada para todo tipo de pieles y para todos los días del año, incluso los más fríos o nublados. No contiene pigmentos.

- Daily Sunscreen Cream con color. Esta versión de la anterior, también con factor de protección solar 50 SPF pero con color para todos los días del año, incluso los más fríos o nublados. Además, Youth Lab ofrece la posibilidad de elegir su crema para pieles grasas, con una textura más ligera, o la diseñada para pieles secas o normales.

En todos los casos, se trata de un producto de textura agradable y de rápida absorción que proporciona protección de amplio espectro.

Estos tres productos mejoran la hidratación de la piel, tienen efecto antioxidante y antiinflamatorio, previenen la pérdida de humedad y el envejecimiento prematuro de la piel y, gracias a sus partículas de color, ofrecen un rostro más uniforme.

Todos estos productos tienen un precio de: 24,99 €

- Wet Skin SPF50, este aceite seco de Youth Lab se aplica sobre la piel húmeda y proporciona al instante una alta protección solar contra los rayos UVA y UVB y una sensación de frescura, a la vez que estimula el proceso biológico natural del bronceado. Entre sus ingredientes destaca el betacaroteno, un antioxidante derivado de plantas que mejoran el proceso natural de bronceado al aumentar la producción natural de melanina del cuerpo.

Su PVP es: 29,99€

- Body Guard SPF 30, esta loción corporal completa el proceso para lograr una piel bronceada y cuidada. Su formula ligera, de rápida absorción y resistente al agua, ayuda a mejorar los niveles de humedad de la piel a la vez que ayuda a evitar los signos del envejecimiento, y las manchas que el sol y el paso de los años provocan en la piel. Este producto es además perfecto tanto para la cara como para el resto del cuerpo, está indicado para todo tipo de pieles y, al ser waterproof, es perfecto para utilizar en la práctica de deportes acuáticos y al aire libre.

Su PVP es: 26,99€

Todos los productos de Youth Lab están probada dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas y cruelty free.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; serum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

