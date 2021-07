El líder de criptoderivados Bybit ingresa al comercio al contado Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 18:10 h (CET) Bybit, hasta ahora el mayor exchange de derivados de criptomonedas, ha anunciado su expansión en el mercado de criptomonedas al contado La plataforma de comercio al contado de Bybit estará disponible globalmente a partir del 15 de julio a las 6 AM (UTC), y ofrecerá cero tarifas para los creadores de mercado. BTCUSDT, ETHUSDT, XRPUSDT y EOSUSDT serán los primeros pares disponibles; más pares comerciales se agregaran en el futuro.

Una operación al contado permite a los comerciantes comprar y vender el activo criptográfico "en el momento" y al tipo de cambio actual del mercado una vez que se completa una orden. En el mercado al contado, la propiedad de los criptoactivos se transfiere directamente entre compradores y vendedores. El comercio al contado no solo es un punto de partida fundamental para los nuevos participantes en el mercado, sino un vector complementario para los operadores de derivados que participan en estrategias de cobertura.

Llevando liquidez y confiabilidad de clase mundial al comercio al contado

Bybit ha demostrado ser el intercambio más confiable, estable y utilizable. Único entre los principales intercambios, Bybit nunca ha experimentado sobrecargas ni tiempos de inactividad en ningún momento.

Podría decirse que la liquidez es el atributo principal y final de los intercambios de activos. La plataforma de negociación de derivados de Bybit tiene la mejor liquidez del mundo y el margen más ajustado. A los operadores se les garantiza la mejor cotización y la mejor ejecución en el mercado incluso durante una volatilidad extrema.

Los productos centrados en el comercio minorista de Bybit y los servicios centrados en la atención al cliente ayudarán a reducir el umbral de entrada al comercio de cifrado a una gran cantidad de nuevos clientes en todo el mundo, lo que les permitirá disfrutar sin problemas de la entrega inmediata de intercambios de cifrado.

“Ha sido un gran privilegio para Bybit haber disfrutado del ardiente apoyo de nuestra comunidad y socios mientras seguimos creciendo y mejorando”, dijo Ben Zhou, cofundador y director ejecutivo de Bybit. "Estamos muy contentos de poder ahora proporcionar operaciones al contado de alta liquidez y confiabilidad que los clientes han llegado a asociar con Bybit".

Sobre Bybit

Bybit es un intercambio de criptomonedas establecido en marzo de 2018 que ofrece una plataforma profesional donde los comerciantes de criptomonedas pueden encontrar un motor de emparejamiento ultrarrápido, un excelente servicio al cliente y comunidades multilingüe. La compañía ofrece servicios innovadores de comercio en línea y productos de minería en la nube, así como soporte de API, a clientes minoristas y profesionales del mundo entero, y se esfuerza por ser el intercambio más confiable.

Para obtener más información, visitar: https://www.bybit.com/es-ES

Para recibir todas las novedades, seguir a Bybit en redes sociales: Twitter y Telegram.

