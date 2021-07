​Cómo debe ser un catálogo de recambios electrónicos La compra de piezas de repuesto en línea no sólo resulta cómoda y económica, sino que también puede garantizar la elección correcta de la pieza adecuada Redacción

jueves, 15 de julio de 2021, 10:34 h (CET) Al tener un coche, hay que pensar en la inevitabilidad de su reparación, en cuyo proceso pueden necesitar nuevas piezas. La solución a este problema puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Lo más frecuente es que los automovilistas acudan a un concesionario oficial, y algunos prefieren comprar las piezas del automóvil por su cuenta. La tarea no es fácil, pero sí solucionable.



La cuestión es que todas las piezas llevan los códigos de los fabricantes de automóviles para facilitar su búsqueda, agilizar la logística, etc. Esta información está destinada principalmente a los profesionales. Se trata de concesionarios, empleados de estaciones de servicio y representantes de negocios de venta de autopartes. Es prácticamente imposible para un usuario ordinario lidiar con dicha información, aunque se cuela en la red y aparece en varios sitios a pesar del acceso limitado a programas especiales.

Cómo utilizar la información profesional y cómo puede ayudar el catálogo electrónico



Para identificar el vehículo y las piezas que necesita, existen catálogos especiales de EPC elaborados por el fabricante. El concesionario, con la ayuda de los códigos VIN, tiene acceso al diagrama de un vehículo concreto y puede seleccionar las piezas para repararlo. El usuario medio, utilizando programas adaptativos en la red, también puede utilizar la información para buscar, pero el problema para él es la falta de conocimientos especiales que tienen los gestores profesionales, los concesionarios y los trabajadores de los talleres.

Catálogo electrónico para todos

Avtopro.es lleva mucho tiempo dedicándose al desarrollo cuidadoso de un catálogo adaptativo, en el que todas las abreviaturas y acrónimos incomprensibles para el usuario se traducen a un lenguaje comprensible. Al tratar con la información en la web, en uno de los sitios con copias adaptadas de software profesional, los usuarios se encuentran con dificultades características, que se pueden describir punto por punto:

La primera es la complejidad de la traducción. A pesar de conocer uno o incluso varios idiomas, es posible que un comprador potencial no entienda los términos profesionales y que le lleve demasiado tiempo traducir un catálogo por su cuenta;

La segunda - las piezas de recambio en los catálogos del fabricante pueden tener varios códigos, y cuál es el correcto, también da lugar a reflexiones y preguntas;

En tercer lugar, al no entender la información proporcionada en el idioma del país del fabricante, el consumidor se arriesga a pedir la pieza de automóvil equivocada, lo que supone una pérdida de tiempo y dinero.

Utilizando el catálogo electrónico Avtopro los consumidores pueden sentir la máxima protección frente a posibles problemas y el hecho de cometer errores se reduce al mínimo.

El árbol del catálogo electrónico consta de cuatro pasos que son claros para cualquier usuario. De este modo, la compra de piezas de repuesto en línea no sólo resulta cómoda y económica, sino que también puede garantizar la elección correcta de la pieza adecuada, dada la disponibilidad de información profesional del fabricante de piezas de repuesto, pero adaptada al uso general.

