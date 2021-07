Datcon Norte: ¿Ha evolucionado la normativa de protección de datos en las empresas en los últimos 10 años? Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 19:07 h (CET)

Multinacionales reconocidas han tenido que hacer frente a severas sanciones por incumplir la normativa de protección de datos. Los sectores debaten sobre si es un requisito indispensable, o no, que deben cumplir las pymes y las grandes empresas.

Datcon Norte es una firma experta en ofrecer el apoyo correspondiente a compañías, organismos y administradores para que puedan cumplir de forma legal con esta normativa.

Datcon Norte reclama a las empresas que ejecuten todos los procesos pertinentes asociados con la protección de datos y privacidad. Incluye la adquisición de datos mediante la web, así como también información concerniente a la salud e informes médicos, compromisos de confidencialidad, entre otros.

Empresas frente a la política de protección de datos El requisito de la normativa de protección de datos en empresas públicas y privadas es indispensable para clientes, proveedores y empleados. Julio Zorrilla, Gerente de Datcon Norte, asegura que una acción determinante en la propuesta de un esquema corporativo responsable en las compañías de España, en cuanto al manejo de datos, contribuirá a reducir escenarios de riesgos jurídicos y promoverá el aumento de la productividad.

Las organizaciones actuales manifiestan su preocupación ante la carencia de protección de datos y esperan adaptarse al cumplimiento de la ley para evitar consecuencias que pongan el juego su ética profesional. Algunas se están adecuando a las prácticas y otras aún no han accionado para reforzarla.

Datcon Norte cuenta con una trayectoria que suma más de diez años y ofrece el apoyo que los clientes necesitan en estos casos. Prepara delegados especializados que asumen la responsabilidad de hacer cumplir las normas expresadas en la ley sobre la protección de datos personales. Los expertos se encargan de informar, asesorar y supervisar detalladamente sobre el mencionado proceso al encargado del negocio.

Aliados en el cumplimiento de las normas Las organizaciones pueden ser castigadas al no contar con las políticas en páginas web. Datcon Norte presta un servicio de cumplimiento normativo diseñado para que sus beneficiarios puedan dedicarse a sus labores con tranquilidad.

Por su parte, instruye a cumplir con todo lo relacionado con la web, como por ejemplo, sus cookies, textos legales y usuarios. También en las acciones de publicidad y marketing que hace referencia a las condiciones de compra online, geolocalización, encuestas online, entre otras. La estrategia también aplica en la seguridad y tratamiento de datos.

Datcon Norte es la firma por excelencia en España con potencial para identificar la problemática, realizar auditorías, establecer patrones y rastrear el proceso para que las empresas cumplan con la debida protección de datos como refiere la ley.

