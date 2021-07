La empresa Ainsis instala telas translúcidas en las Apple Store Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 11:55 h (CET) Las sucursales físicas de Apple en el municipio madrileño de Leganés ya lucen en su techumbre las telas translúcidas de Ainsis La madrileña Ainsis, líder en la instalación de techos tensados a nivel nacional, ha ultimado la instalación de telas translúcidas en las sucursales de Apple en Leganés. Con esta primera colaboración con la marca de la manzana, esperan proyectar el saber hacer de su equipo profesional y de las cualidades de los techos tensados más allá de los museos, teatros y lobbys de edificios públicos.

El pasado 23 de septiembre se completaron las obras de Ainsis en la techumbre de las tiendas Apple en el citado municipio madrileño, dando a estas sucursales un toque de modernidad y asepticismo en armonía con la imagen minimalista asociada a la marca fundada por Steve Jobs.

Los techos tensados de acabado translúcido de Ainsis, que demostraron una vez más sus posibilidades estéticas y funcionales en áreas comerciales, se componen de una estructura de lonas o láminas flexibles fabricadas en PVC. Las mismas se estiran sobre perfilería perimetral ajustadas al techo o la pared deseada, dando como resultado una especie de falso techo que además de ser continuo, es desmontable.

Techo tensado, la solución que conquista a las empresas techie

La popularidad de los techos tensados ha crecido exponencialmente en los últimos años, sorprendiendo su presencia en las oficinas y tiendas de Microsoft, Apple y otras empresas del sector tecnológico. Parte de su éxito en este y otros mercados reside en la innovación y la versatilidad de sus diseños, capaces de adoptar formas tridimensionales, orgánicas, asimétricas, con iluminación, de fibra óptica, etcétera.

Por su elevada resistencia, los techos tensados de www.Ainsis.com son sinónimo de durabilidad, pues a diferencia de otras soluciones temporales, prolongan su vida útil durante décadas sin perder sus propiedades y aspecto iniciales. Además, su mantenimiento es simple en comparación con la madera, la escayola o el pladur, pues a diferencia de los techos falsos o permanentes, los tensados posibilitan su desmontaje, facilitando así la limpieza en profundidad y la conservación de su forma y brillos como el primer día.

La absorción acústica hace de los techos tensados una opción preferencial en comercios y puntos de atención al cliente. Porque este material es capaz de disipar las ondas sonoras convirtiéndolas en microvibraciones gracias a la presencia de orificios imperceptibles en su superficie. Así, la reverberación, el eco y otros ruidos, comunes en superficies amplias o concurridas, desaparecen con el uso de este novedoso techo.

Los techos tensados cumplen a su vez con los principales estándares de seguridad. Dado que su diseño se reduce, en esencia, a una tela de PVC estirado sobre unas guías en techos y/ paredes, carecen de un peso capaz de provocar lesiones en caso de desprendimiento, ofreciendo a cambio una gran resistencia.

Por otra parte, la responsabilidad medioambiental es un valor omnipresente en las marcas business to business, lo que explica su interés por soluciones ecológicas como los techos tensados. Y es que el policloruro de vinilo es reciclable en un 100%. Esta cualidad disminuye la cantidad de desechos en futuras rehabilitaciones del edificio, y su extrema ligereza reducen también los costes y la contaminación derivada del transporte.

Con la instalación de telas translúcidas en las tiendas Apple, Ainsis confía en popularizar esta solución en entornos comerciales, donde no goza del mismo predicamento que en museos, teatros, galerías de arte, edificios gubernamentales y lobbys de centros públicos. En rigor, la demanda de techos tensados se encuentra todavía en su adolescencia en España, uno de los mercados con mayor potencial del mundo, en opinión de los especialistas de Ainsis.

Acerca de Ainsis

Ainsis es una empresa madrileña dedicada a la instalación de techos tensados, formada por un equipo de técnicos e instaladores certificados con alta cualificación que ha acometido, desde 1990, obras de la envergadura del Museo Thyssen, la Casa de la Moneda, el Museo Reina Sofía o el Museo del Mar de Vigo, distinguiéndose por su calidad, eficiencia, limpieza y rapidez.

