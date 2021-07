¿Para qué sirven los embellecedores? - por embellecedores.com Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 11:35 h (CET) Los embellecedores es todo aquello que se utiliza para rematar, acabar, resaltar o adornar el trabajo que se ha realizado o aquellas superficies que no acaban de quedar bien. Se puede decir que es para dar un toque final y un acabado perfecto Estos embellecedores se pueden encontrar tanto planos que apenas se noten o en 3D. Y también se pueden encontrar de distintos materiales.

Tipos de embellecedores:

-Embellecedores de enchufes:

Estos embellecedores están diseñados para darle un toque de belleza y de acabado al enchufe. Estos se pueden cambiar cuando se quiera darle un toque diferente al hogar o a la estancia de trabajo.

Hay que fijarse en el tamaño del enchufe para adquirir el embellecedor, ya que, muchas marcas ahora exigen que el embellecedor sea de la misma marca que el enchufe.

Además, hoy en día se puede encontrar una gran variedad de materiales, colores e incluso estampados para elegir el embellecedor que más guste.

Pasos para cambiar un embellecedor:

Este trabajo es sencillo así que no es necesario llamar a un especialista o electricista para su instalación. Solo se deben seguir los siguientes pasos:

1- Se desconecta la luz del cuadro de luces para más seguridad.

2- A continuación se necesita un destornillador plano para utilizarlo de palanca y quitar el antiguo embellecedor.

3- Se quitan los tornillos que mantienen al enchufe fijado en la pared.

4- Liberamos los cables del enchufe.

5- Instalamos el nuevo embellecedor.

-Embellecedores de tornillos:

La función principal de estos embellecedores es que no se vea la cabeza del tornillo para realizar un acabado perfecto.

La mayoría de estos embellecedores y los más sencillos de colocar son los de pegatina.

Estas pegatinas suelen estar fabricadas con un material de PVC y se puede encontrar en una gran variedad de colores dependiendo del material y diseño del artículo que se quiere embellecer. Se pueden encontrar hasta en tonos madera.

Pasos para colocar el embellecedor:

1- Asegurarse que el área donde se quiere colocar esté completamente limpia.

2- Se despega el adhesivo de la pegatina.

3- Se coloca la pegatina con la mayor precisión posible.

-Embellecedores para microondas:

Este embellecedor proporcionará un acabado perfecto para el microondas y dará la sensación de estar completamente adaptado en el espacio donde se coloca.

Se puede encontrar en una gran variedad de colores para adaptarse completamente al color del microondas.

Además dispone de una rejilla debilitada para que se pueda recortar y de esta manera se podrá ajustar al microondas perfectamente consiguiendo así una integración total.

Pasos para colocar el embellecedor:

1- Se mide las dimensiones del microondas para poder ajustar correctamente y recortar correctamente el embellecedor.

2- Se colocan los tornillos para unir el microondas y el embellecedor.

3- Se tapan los tornillos con embellecedores para que de esta manera tenga un acabado más perfecto.

4- Si es necesario se ponen unos tacos en la parte inferior del microondas para de esta manera ajustar su altura.

Los embellecedores son un gran aliado para dejar los diseños y artículos del hogar completamente acabados y con un toque más acogedor.

Además dará una sensación de calidad y bienestar.

