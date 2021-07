Marosa: asesoramiento a cualquier empresa europea en materia de VAT Number Emprendedores de Hoy

Formada por un equipo multilingüe de jóvenes profesionales con amplia experiencia y conocimientos en materia de IVA, Marosa es una asesoría fiscal española. Con el objetivo de asesorar y cooperar con las empresas en Europa respecto a problemas fiscales, su personal ofreciendo sus servicios a diferentes países, ya que cubre los principales idiomas del continente.

El equipo de profesionales se encarga de gestionar las declaraciones de impuestos de los clientes en los países en los que estos facturan, ayudándoles a que puedan salir al exterior, aprovechando las ventajas que ofrecen los impuestos comunes de la UE. Además de eso, se trata de una empresa con herramientas automatizadas y tecnología fiscal, garantizando un mejor y más preciso análisis de datos.

Servicios fiscales de Marosa La empresa Marosa se dedica fundamentalmente a gestionar altas de IVA en todos los países miembros de la Unión Europea, encargándose además de las declaraciones periódicas en cada una de estas naciones. De igual manera, se hacen cargo de proyectos de asesoría de IVA intracomunitario, así como también de la recuperación del IVA en otros países de la UE. Básicamente, su objetivo principal consiste en ofrecer asesoría fiscal a cualquiera de los países miembros, especialmente a compañías que quieran expandirse o mudarse a cualquier otra nación europea. Esto es posible, ya que sus profesionales y expertos conocen bien la clave para tributar IVA en todos los países del continente.

Por otro lado, la empresa se destaca por contar con un software de desarrollo propio, que reduce considerablemente el trabajo manual, automatizando las tareas y favoreciendo un análisis más completo, preciso y efectivo de los datos de las empresas. Esta técnica ayuda a reducir considerablemente los tiempos de trabajo, ofreciendo un servicio más eficiente para todos sus clientes.

¿VAT Number o NIF? Estos son dos conceptos que a pesar de ser parecidos, son diferentes. Por un lado, el VAT Number es básicamente un número de IVA que permite a una compañía obtener un número de identificación fiscal en un país extranjero, permitiéndole de esta manera poder realizar actividades comerciales en esa nación. Dicho de otra forma, el VAT Number es un número que funciona como identificación a los efectos del Impuesto al Valor Agregado en el país en el cual se emitió dicho número. Este es necesario cuando la empresa no tiene una presencia física en determinado país, pero sin embargo sí que realiza actividades comerciales en ese territorio.

Por su parte, el NIF es un número de identificación fiscal que es obligatorio no solo para las personas sino también para cualquier empresa que realice actividades mercantiles en el país. Este debe solicitarse a Hacienda.

Los expertos de Marosa cuentan con el conocimiento suficiente para asesorar a las empresas de cualquier país europeo tanto en lo relacionado con el NIF como al VAT Number. Clientes de prestigio internacional como Amazon, Coca Cola o Driscoll’s avalan la profesionalidad de la empresa y todo su equipo.

