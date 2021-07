VisadosEmpresas advierte de la avalancha de peticiones de visados para Estados Unidos Comunicae

martes, 13 de julio de 2021, 12:52 h (CET) Continúan los atascos para tramitar los visados en la embajada estadounidense en Madrid La toma de posesión del presidente Joe Biden traía esperanzas de que hubiera una mejora en la política de gestión de visados a Estados Unidos. Sin embargo, continúan los problemas.

Si bien es verdad que el 23 de febrero, el presidente Joe Biden declaró: "Estados Unidos está de vuelta, la alianza transatlántica está de vuelta...", Antony Blinken, su recién nombrado Secretario de Estado, pareció no recibir el mensaje.

A continuación se enumeran algunas de las incidencias que se están dando actualmente a la hora de solicitar un visado:

Restricción en la aplicación de las excepciones por interés nacional en los visados para Estados Unidos

Y es que el señor Blinken decidió limitar la aplicación de dichas restricciones a aquellos viajeros que tuvieran que realizar algún tipo de actuación crítica en alguna infraestructura esencial para los EE.UU. de manera que "los ejecutivos y gerentes [senior] que viajen para observar las operaciones, mantener reuniones regulares con clientes estadounidenses y/o para viajes operativos de rutina ya no serán considerados elegibles para una Excepción de Interés Nacional".

Avalancha de peticiones en la Embajada de EE. UU. en Madrid: más de 4.000 en 3 meses

Sea o no de aplicación la nueva restricción, la realidad es que las peticiones de excepción que está recibiendo la embajada de EE. UU. están suponiendo para ésta una auténtica avalancha. Desde que hace aproximadamente tres meses se empezaron a numerar, el número de peticiones ha superado ya las cuatro mil.

De esta manera las peticiones nuevas que entran diariamente superan con mucho la capacidad diaria de gestionar de la propia embajada, lo que hace que los procesos se alarguen por encima de los 30 días, pudiendo alcanzar en algún caso los dos meses.

Problema con la gestión de citas

A lo anterior hay que sumar el hecho de que las citas para la petición de nuevos visados supera con creces los niveles anteriores a la pandemia. Son muchos meses sin poder viajar a los Estados Unidos y las necesidades son muchas.

Por ejemplo, las citas conseguidas en mayo se otorgaron para el mes de octubre, lo que no deja de ser sintomático del nivel de trabajo. Pero ojo, esto también puede ser muestra de una posible saturación que están sufriendo la sección de gestión de visados de la embajada de Estados Unidos en España donde seguramente aún no han recuperado el número de trabajadores con el que contaban antes de desatarse la pandemia.

Entre tanta oscuridad, un rayo de luz

Así es como se reciben la noticia a finales de junio en la que se anunciaba el final de las restricciones para los viajeros estadounidenses que quieran viajar al espacio Schengen incluso para hacer turismo. Por aquello de la “bilateralidad” se puede suponer que en breve los EE.UU. apliquen la contraprestación y terminen con las restricciones.

De esta manera, y casi 16 meses después, se puede confirmar la recuperación de la normalidad en la gestión consular de visados a pesar de que, con toda seguridad, la sección consular de la embajada de EE. UU. necesitará un tiempo para poder digerir el empacho de peticiones que ha sufrido en los últimos meses.

Lo que siempre recomiendan es que trabajen con verdaderos profesionales a la hora de gestionar sus visados. En un caso como el de Estados Unidos se ahorrarán muchos problemas y estarán siempre informados de la tramitación de sus expedientes. Aquí tienen la información que necesitan sobre la gestión de visados para Estados Unidos.

Para cualquier duda adicional sobre los viajes a los Estados Unidos y sus visados no dude en ponerse en contacto con VisadosEmpresas en el teléfono 91 847 87 30 o por mail a consultas@visadosempresas.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.