¿Qué efectos tiene el alcohol y marihuana sobre el cuerpo humano? ​Es recomendable que al elegir consumir estas sustancias seamos conscientes de las consecuencias a enfrentar Redacción

sábado, 10 de julio de 2021, 12:46 h (CET) Hoy en día no resulta extraño que el alcohol y la marihuana formen parte de las reuniones de amigos o seres cercanos. Tomarse unas cervezas, unas copas o fumar un porro se volvió un hecho que sucede cada vez con más frecuencia en reuniones sociales. Sin embargo, poco sabemos acerca de los efectos que tienen sustancias como el alcohol y el cannabis en el cuerpo humano. Es por eso que en este artículo nos dedicaremos exactamente a ello, analizar de qué forma estas sustancias afectan a nuestro cuerpo, tanto individualmente cada una de ellas como en su combinación.

Por un lado tenemos al alcohol, del cual ya conozcas probablemente sus efectos más comunes. Entre ellos, podemos identificar los comportamientos impulsivos, cambios en el habla, normalmente con palabras arrastradas y un tanto difíciles de comprender, dificultades con la memoria y reflejos más lentos. Todos estos, sin embargo, son los efectos del durante, mientras que los efectos del post-alcohol incluyen la resaca, dolores de cabeza, sensibilidad a la luz y otros.

En el cuerpo, la ingesta de alcohol puede generar varios efectos negativos a largo plazo, como problemas en el hígado y el estómago, malestar intestinal, e incluso problemas al corazón. Aún más, un alto consumo de alcohol puede conllevar a la dependencia de la sustancia, así como al achicamiento de algunas partes del cerebro, problemas en el aprendizaje y el habla.

El consumo de cannabis, por otra parte, suele producir efectos de euforia, relajación, alivia el estrés, aumenta los sentidos y la percepción de los alrededores, así como produce alteraciones en la memoria a corto plazo. El consumo a largo plazo de marihuana suele conllevar a niveles de ansiedad más bajos, y una gran cantidad de beneficios al cuerpo debido a su gran variedad de efectos en nuestro sistema, como ayudar en la salud del corazón, a prevenir ciertos tipos cáncer y tumores, mejorar el sueño, ayudar a perder peso, a controlar el acné, y funciona incluso como un antioxidante, entre muchas otras cosas.

¿Pero qué pasa en el cuerpo cuando mezclamos estas dos sustancias?

Al tener diferentes efectos en el cerebro, al mezclar el alcohol y el cannabis, no solo sentirás los efectos mencionados anteriormente en simultáneo, sino que también los mismos serán más fuertes en la mayoría de los casos. Algunos estudios encontraron que aquellos que ingieren esta mezcla suelen tener dificultades para reconocer objetos, entre otros efectos. Aún más, se descubrió que ingerir tan poco como solo dos shots de una bebida alcohólica puede como resultado duplicar los niveles del THC en sangre. Esto significa no solo que sentirás los efectos más rápido sino que también más fuertes, con una colocada aún más eufórica.

Por qué sucede esto no está bien definido aun pero investigadores creen que podría suceder porque ambas sustancias producen un fenómeno conocido como vasodilatación, donde las venas se expanden y la sangre corre a un flujo más rápido, lo que produce que se absorban más componentes y de forma más rápida.

Otro dato curioso es que el consumo de estas sustancias en conjunto podría aliviar el daño que el consumo del alcohol por sí mismo conduce. Al combinarlo con cannabis, el CBD, uno de sus principales componentes, ayuda a inhibir el proceso que causa que ralentiza a las células del hígado, previniendo también los vómitos. Sin embargo, mientras por un lado esto podría ser bueno, no siempre es el caso ya que los vómitos son a veces la forma que tiene el cuerpo de deshacerse del exceso de alcohol.

En conclusión, el alcohol es una sustancia que aunque esté más aceptada socialmente alrededor de todo el mundo, genera efectos un tanto negativos en nuestro cuerpo. El cannabis por su parte, no ha generado jamás ningún tipo de daños notorios en el sistema humano. Por lo tanto, es recomendable que al elegir consumir estas sustancias seamos conscientes de las consecuencias a enfrentar. No resulta sorpresa entonces que muchas personas en el proceso de recuperación de la alcoholemia opten por plantar sus propias semillas de marihuana y comiencen a consumir únicamente esta planta mágica.

En conclusión, el alcohol es una sustancia que aunque esté más aceptada socialmente alrededor de todo el mundo, genera efectos un tanto negativos en nuestro cuerpo. El cannabis por su parte, no ha generado jamás ningún tipo de daños notorios en el sistema humano. Por lo tanto, es recomendable que al elegir consumir estas sustancias seamos conscientes de las consecuencias a enfrentar. No resulta sorpresa entonces que muchas personas en el proceso de recuperación de la alcoholemia opten por plantar sus propias semillas de marihuana y comiencen a consumir únicamente esta planta mágica.

