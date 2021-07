El centro Yoga Albahaca ofrece clases para mejorar el estado físico Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de julio de 2021

El yoga es una práctica que se ha popularizado mucho por los beneficios que aporta a la salud física y mental de las personas. Esta necesidad de los usuarios de alcanzar una buena condición física llevó a la profesional Gloria Alcaide a dedicarse a tiempo completo a ofrecer esta actividad. Para conseguirlo, abrió en Valladolid el centro Yoga Albahaca, diseñando varios programas y cursos tanto presenciales como online, al que pueden acceder todas las personas que deseen mejorar el estado físico, su flexibilidad y su postura.

El yoga produce cambios positivos en las personas El éxito del yoga radica en que esta actividad crea una nueva forma de vivir la vida y mejora las relaciones. No es necesario conocer todas las posturas, ya que con el plan online y las clases presenciales, las personas que inician en el yoga aprenden progresivamente cada uno de los movimientos, sus nombres y los beneficios que aporta al cuerpo.

Practicar yoga puede ser muy beneficioso para la salud de las personas, por su capacidad de reducir el estrés, la presión arterial y frecuencia cardíaca así como mejorar la concentración y la coordinación.

El objetivo principal de las clases de Yoga Albahaca es generar un cambio positivo en las personas, más que en desarrollar la habilidad para realizar las posturas. No hay limitaciones, en Yoga Albahaca se adapta la práctica a las personas.

Serenidad y tranquilidad para la práctica de yoga Un amplio y acogedor estudio da la bienvenida a todas las personas que deseen practicar este tipo de ejercicio que fortalece el cuerpo y el espíritu. La tranquilidad y serenidad que ofrece este ambiente ubicado en la calle Albahaca, en Valladolid, es perfecto para encontrar la paz y reducir el ritmo acelerado de las actividades cotidianas.

Gloria Alcaide es licenciada en ciencias químicas y doctora en medicina, dos especialidades que le ha permitido entender la ciencia de esta práctica para poder enseñarle a otros los grandes aportes que le brinda al ser humano.

Además de las clases presenciales, Yoga Albahaca pone a disposición de los usuarios un programa completo vía online en el que se pueden realizar las clases desde donde se encuentren. El centro de instrucción de yoga ofrece clases y cursos para niveles de principiantes a avanzados y también tiene sesiones especiales de yoga prenatal, aéreo y nidra.

Gloria realiza tiene un grupo de meditación gratuita, con una reflexión que crea una conexión entre los participantes quienes se muestran más receptivos y dispuestos a avanzar en el Camino del Yoga.

