La sexta temporada de Amazon UNIVERSITY Esports ya tiene ganadores Comunicae

jueves, 8 de julio de 2021, 14:16 h (CET) El equipo de los Bobcats, de la Universidad de La Laguna, cuyos jugadores llevan cuatro años compitiendo juntos, ha ganado por tercera vez el campeonato de LoL. Entre todos los equipos ganadores se ha repartido una price pool, de más de 80.000 euros en becas y ayudas al estudio La sexta temporada de la Liga Amazon UNIVERSITY Esports ha llegado a su fin. Durante esta temporada la Liga ha contado con la participación de equipos de más de 70 universidades españolas, la intervención de 1.500 equipos y más de 14.000 estudiantes inscritos, de los que finalmente 6.300 jugadores se clasificaron para formar los diferentes equipos clasificados.

El equipo de los Bobcats, de la Universidad de La Laguna, se ha proclamado, por tercera vez, campeón en Legends of Legends y ha estado acompañado en el pódium por los Spartans de la Universidad de Valladolid, triunfadores de Brawl Star y Clash Royale. Los Bulls de la Universidad de Castilla La Mancha fueron los triunfadores de LoR. En TFT los vencedores fueron los Stingrays de la Universidad Politécnica de Valencia, que participan por primera vez en esta competición.

Como en ediciones anteriores, Amazon UNIVERSITY Esports España ha contado con la colaboración de destacadas empresas, que han dado su apoyo a esta Liga desde su nacimiento, como Riot Games, y los líderes en gaming Intel y OMEN que aportan a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming. Asimismo, también se ha contado con la presencia de nuevas marcas, como McDonald’s y Logitech, compañía líder en periféricos de gaming, que consolidan su participación y apoyo al mundo de los esports.

Novedades en la Gran Final

La actual situación de emergencia sanitaria que aún se vive, ha obligado a la celebración de la Gran Final de forma online. Aun así, en esta temporada se han producido importantes novedades que han aportado un grado de emoción extra a los participantes, que se han enfrentado durante toda la temporada no solo para convertirse en campeones, sino para representar a España en el Amazon UNIVERSITY Esports Máster Europa.

Algunas de las novedades más especiales de esta edición han sido, por un lado, la posibilidad que han tenido los jugadores, aficionados a los streams, de castear alguno de los partidos, y por otro, mejorar sus setups, los dispositivos de que disponían para realizar las retransmisiones de los torneos y su difusión en RRSS. Además, gracias a esta iniciativa, se ha conseguido cerrar un poco más el círculo de la comunidad Amazon UNIVERSITY Esports, logrando acercar a abanderados y jugadores, a otros estudiantes apasionados por los videojuegos.

Otra novedad importante ha sido la prize pool que superó los 80.000 euros en becas y ayudas para los estudiantes.

Jugando con los Padrinos

Siguiendo con las novedades de la temporada de Amazon UNIVERSITY Esports que ahora termina, se organizó un evento especial de Valorant donde ZoK3R y SirMaza, dos reconocidos streamers del panorama de Valorant, formaron equipos con abanderados, jugadores y streamers. Esta iniciativa ha sido una forma de reconocer la labor que durante esta temporada han tenido los abanderados, cuya misión fundamental es la de convertirse en mediadores entre Amazon UNIVERSITY Esports y su universidad, coordinando y difundiendo las activaciones y los eventos en los que participan, además de gestionar el equipo competitivo. Es la cara visible de cada uno de los equipos y el elemento de enganche entre la competición y los jugadores.

Amazon UNIVERSITY Esports

Amazon University Esports forma parte del ecosistema gaming de Amazon. Entre sus iniciativas, cuenta con la tienda dedicada de gaming Amazon Gaming Store, donde los clientes pueden encontrar miles de productos relacionados con el mundo del videojuego de las marcas más reconocidas.

