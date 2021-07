Persistilina: firmeza y dedicación. El nuevo libro de Andrés Alejandro Pinate que cambia la forma de ver las derrotas Emprendedores de Hoy

Persistilina es el libro de Andrés Alejandro Pinate sobre motivación y crecimiento personal que ha logrado mejorar la vida de una gran cantidad de personas. Experimentar la derrota es un escenario que inevitablemente se presentará en la vida de todas las personas. Si bien es una situación que a primera vista puede parecer desfavorable para objetivos, metas y decisiones, hay mucho que se puede aprender y rescatar de este tipo de circunstancias. El libro está escrito con el objetivo de facilitar las mejores herramientas a personas que deseen liberarse de pensamientos y emociones negativas, favoreciendo el autodescubrimiento y superación de las adversidades

El libro definitivo sobre la perseverancia La perseverancia es una actitud que se puede desarrollar como se explica detalladamente en el libro y en la web del autor. Pero también es una habilidad personal innata que tienen todas las personas y que ayuda a suplir la carencia de otras habilidades. La esencia de este libro no es solamente servir como motivación personal, sino ofrecer herramientas efectivas basadas en la experiencia, el sentido común y aspectos psicológicos como la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. El objetivo es que a través de la lectura, la persona pueda trabajar sus creencias y descubrir cuáles son sus potencialidades y límites, en función del desarrollo de su autoconfianza.

Persistilina no es un libro de autoayuda más, sino que es más bien un recurso excelente para invertir en el crecimiento personal, y que ofrece una nueva perspectiva de vida, basada en el autodescubrimiento. De esta forma se logra lidiar de mejor manera con las dificultades, permitiendo que sus lectores puedan convertirse en las personas que desean ser, a pesar de cualquier circunstancia adversa.

Beneficiarse del libro Persistilina Desde el punto de vista del autor y conferencista de motivación, todos necesitan en algún punto de sus vidas, contar con el impulso de perseverancia y persistencia que les permita alcanzar sus objetivos y aspiraciones. Es por eso, que los beneficios que ofrece, no solamente están disponibles para lectores individuales. De hecho, los principios de este libro pueden ser aplicados en escenarios y contextos diferentes. Por ejemplo, reforzar el valor de la persistencia en las aulas, permite enseñar la cultura del esfuerzo, no solamente en las nuevas generaciones, sino también en padres y profesores. Por otro lado, en el ámbito empresarial, es ideal para profesionales que requieran de un punto más de motivación, que les dé el empuje necesario hacia el éxito.

Los principios y herramientas que proporciona el libro Persistilina, de Andrés Alejandro Pinate, no solamente puede traer beneficios a nivel individual, sino también grupal y familiar. Una de las mejores maneras en que las personas puedan invertir en sí mismas es favoreciendo su crecimiento personal. Y una excelente manera de hacerlo es a través de la persistencia y la perseverancia.

