​¿Cuándo comprar un piso en Barcelona? Es el momento idóneo para aprovechar la situación de precios que no se veían desde hacía muchos años en la capital condal Redacción

miércoles, 7 de julio de 2021, 12:24 h (CET) Hay decisiones que no se deben tomar a la ligera, y la de comprar un piso es una de ellas.

En los últimos años hemos visto cómo el mercado inmobiliario ha ido encareciéndose, sobre todo en los principales núcleos urbanos. De entre todos ellos, quizá sea Barcelona una de las ciudades que ha alcanzado el metro cuadrado más caro en nuestro país. Y esto no es de extrañar, ya que su condición de capital hace que sea una ciudad donde abundan los servicios, la oferta cultural y la vida más cosmopolita, hasta el punto de convertirla en una de las ciudades más atractivas en las que contar con un piso.

Sin embargo, Barcelona ha vivido una época en la que la venta de pisos prácticamente ha estado congelada a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19, algo que muchos inversores han sabido ver como una clara oportunidad para adquirir un inmueble. Y es que no solo la ralentización en la venta de pisos ha afectado a la situación, sino también las oportunidades que han despertado para muchas personas situaciones como el teletrabajo, que permite que en lugar de trabajar en una oficina en Barcelona, los trabajadores puedan desempeñar su labor desde sus ciudades de origen, consiguiendo de esta manera cambiar su estilo de vida.



Todo esto hace que, sin duda, finales de 2020 y este año 2021 sean el momento idóneo para comprar un piso en Barcelona y aprovechar la situación de precios que no se veían desde hacía muchos años en la capital condal.

¿Por qué comprar un piso en Barcelona?

Contar con un inmueble en una gran capital es siempre una gran inversión. La ubicación del mismo puede hacer que genere un retorno de la inversión a través de ofertas en portales especializados para quienes buscan pisos en Barcelona en alquiler, o como apartamento turístico. No obstante, es importante tener en cuenta lo que Barcelona puede ofrecer como lugar de primera o segunda residencia, donde podrá disfrutar de unas infraestructuras de primer orden y espacios tan agradables e históricos como el Parque Güell, o el Parque de la Ciudadela, divertirse con tardes de compras por el Paseo de Gracia o aprovechar el ambiente multicultural de las Ramblas. Por no hablar de las ventajas que ofrece Barcelona como ciudad enclavada en el litoral y bañada por el Mediterráneo, con la playa a escasos minutos.

¿Dónde comprar pisos en Barcelona?

