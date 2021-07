Las denuncias falsas tienen consecuencias Qué son, cuál es la pena a imponer y sus diferencias con otros delitos similares que solo un abogado penalista sabe diferenciar Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de julio de 2021, 09:40 h (CET) Hoy explicamos qué es una denuncia falsa, la pena a imponer y sus diferencias con otros delitos similares que solo un abogado penalista sabe diferenciar.

La figura de la “denuncia falsa” se recoge en el artículo 456 del Código Penal definiendo la acción punible como: “Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación”.

Para comprender lo que expone la Ley, consultamos con el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, socio-fundador de Ospina Abogados, considerado uno de los mejores despachos penalistas de la actualidad, quien nos explica los requisitos necesarios para que un testimonio pueda determinarse como una “denuncia falsa” es necesario que se reúna ciertos requisitos: “Es importante entender que no todas las denuncias que se sobreseen o archivan son falsas, ya que para que se consideren así el hecho ilícito tiene que ser imputado contra una persona determinada, atentando contra su honor; el delito se debe constatar cómo no veraz; se tiene que haber denunciado ante la autoridad judicial, afectando al buen hacer de la Administración de Justicia; y muy importante se debe determinar que se ha actuado de mala fe, sabiendo que lo denunciado es falso” expone el letrado desde su despacho del barrio de Salamanca, en Madrid, donde recientemente celebraba el II Encuentro Jurídico con Jóvenes promesas de la abogacía.



Cabe considerar que este delito está castigado duramente, “si has puesto una denuncia falsa intencionada y sabiendo que no existe tal delito, te puedes enfrentar, en función de la magnitud del delito que hayas querido imputar, a diversas penales de multa y prisión”, nos comenta Juan Gonzalo Ospina quien con el Código Penal en la mano nos cita: "Un delito grave se castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses. Un delito menos grave se castiga con la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Un delito leve se castiga con la pena de multa de tres a seis meses".

Consecuencias a las que el despacho, en representación de sus clientes, tiene que hacer frente habitualmente, y tal y como recoge la prensa recientemente se enfrentaban a la acusación contra una joven a la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Arganda del Rey la imputó por interponer una denuncia falsa con la intención de estafar al seguro del móvil la cantidad de 1.300 euros denunciando un robo, declaraciones que posteriormente matizó en compañía de su abogado a la par que renunciaban a cualquier indemnización de la compañía seguradora. Acciones que finalmente llevaron a la absolución de la menor pero que “debe poner en valor la importancia penal de incurrir en una denuncia falsa y de contar con un asesoramiento adecuado si te acusan de un delito castigado penalmente”, matizaba Juango.

En la misma línea el pasado mes de marzo obtenían igualmente la absolución de A. D., un hombre 37 años que tras comprar un BMW X6 en Alemania por 24.000 euros con un préstamo intentó vender el vehículo en Madrid, para sacar un beneficio, pero le robaron el coche y meses después acabó siendo imputado por simulación de un delito y con una petición de tres años de prisión. Ospina Abogados demostró que fue víctima de una banda organizada que mediante el engaño y la intimidación se apropiaba de vehículos.

Por estos y otros casos mediáticos Ospina Abogados es considerado un despacho penalista experto en denuncias falsas, con amplia experiencia en transacciones inmobiliarias, operaciones automovilísticas o aspectos más delicados como violencia de género, donde la abogada penalista Beatriz Uriarte ha copado diferentes titulares de prensa obteniendo victorias judiciales que a priori parecían imposibles, pero que ahora comprendemos mejor gracias a una entrevista recientemente concedida nos hacía participes de su particular visión de una experta en denuncias violencia de género. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.