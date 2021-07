Salud y bienestar ¿es posible con diabetes? Di Sugar tiene la respuesta Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de julio de 2021, 11:19 h (CET)

Es necesario saber de qué trata la diabetes y cuáles son las pautas que se deben seguir para poder controlarla y sentirse bien. Servicios como Di Sugar se encargan de aportar al paciente y sus familiares cercanos toda la información necesaria. Gracias a espacios como este, que aportan múltiples herramientas para ayudar a los pacientes con diabetes, contar con buena salud y bienestar es posible.

Conocer la diabetes y cómo controlarla ayudará al paciente a vivir mejor La educación en diabetes es parte fundamental del proceso que vive el paciente que la padece. Por ser una enfermedad que no tiene cura y que solo tiene que mantenerse bajo control para poder vivir de manera saludable y sentirse bien, es necesario que tanto el paciente como sus familiares más directos se eduquen al respecto.

Di Sugar es un centro de educación sobre la diabetes que creado en 2020 con la finalidad de aportar esa información e iniciar el camino de educar en diabetología a través de cursos y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

Este centro de educación aporta sus herramientas de manera presencial u online, según la disponibilidad de cada persona. Esto favorece al paciente, el cual desde cualquier lugar del mundo, puede acceder a esta formación. Es una atención flexible para adaptarse al paciente.

Aunque existen algunas pautas médicas generalizadas para tratar la diabetes, en Di Sugar los abordajes son individuales y ajustados a la experiencia particular de cada persona; debido a que cada historia clínica es única, la información que se aporta y la educación al respecto está estrechamente relacionada con la condición de cada paciente.

Cursos presenciales y online En Di Sugar se utilizan los medios tecnológicos como sus principales aliados para actualizarse y poder ofrecer el mejor servicio en cuanto a los avances. Estos permiten entenderlos y exponerlos a los usuarios de manera oportuna y clara.

Algunos de los servicios que ofrecen son información sobre los hábitos alimenticios, la práctica de deportes y asesoría psicológica. En los cursos presenciales y online el paciente conoce sobre la nutrición que le favorece para mantener los niveles de glucemia controlados.

La diabetes puede ocasionar cambios de ánimo, por lo que se va a requerir de la ayuda de un psicoterapeuta. La psicoterapia le ofrece herramientas para saber gestionar las emociones y aumentar la calidad de vida.

En Di Sugar, las personas con diabetes también encontrarán una serie de recomendaciones para realizar actividad física y mantener unos buenos controles de glucemia. Caminar entre 45 y 60 minutos entre 3 y 5 días a la semana es lo ideal para este tipo de pacientes. Abordar de manera integral todo lo relacionado con el paciente con diabetes le ayudará a gestionar mejor la enfermedad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.