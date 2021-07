Fernando Garrido se proclama ganador del prestigioso premio London Trader Of The Year 2021 Comunicae

viernes, 2 de julio de 2021, 10:33 h (CET) Fernando Garrido, trader profesional de la City Londinense ha ganado el premio Trader Of The Year 2021 por su rentabilidad, trayectoria y eficacia como profesional de los mercados Fernando Garrido natural de la localidad Madrileña de Pozuelo De Alarcón, licenciado en Económicas por la Universidad CEU San Pablo, en 1997 obtuvo matrícula de honor en el master en mercados financieros en el IEB comenzó su andadura en los mercados financieros en 1999. Tras seis años como trader en Madrid fichó para una importante firma en Londres en el año 2005 donde ha desarrollado gran parte de su carrera como trader profesional. Fernando es uno de los mayores especialistas en renta variable América de Europa y además también es famoso por sus estrategias y operaciones en materias primas, Fernando figura en el top 10 de expertos en oro y petróleo en Europa, lleva años operando un fondo de inversión privado que bajo su mando gestiona activos por valor de más de 300 millones de Euros.

Actualmente Fernando está considerado uno de los mejores traders de la City y el pasado 4 de junio se le otorgó como reconocimiento a una carrera llena de éxitos el prestigioso premio Trader Of The Year 2021 celebrado en Londres. La ceremonia tuvo lugar en el emblemático edificio de la bolsa Londinense, LSE, ubicado en Paternoster Square. Debido a la pandemia de Covid 19 con las restricciones actuales, no se permitió la entrada a invitados y por tanto no tuvo la afluencia de años anteriores, pero la ceremonia se retransmitió en Streaming donde personas de todo el mundo pudieron seguirla en tiempo real. Actualmente Fernando está desarrollando un nuevo proyecto personal como trader independiente, puedes encontrar toda la información en su web personal garridotrader.es donde compartirá con todos sus seguidores y amantes del mercado su visión de los mismos. Para todos sus seguidores y traders pueden escribir a Fernando en su email info@garridotrader.es, también se puede contactar con Fernando físicamente en sus oficinas en The Leadenhall Building, 122 Leadenhall St, London EC3V 4AB o bien a través del teléfono+442038852993. Fernando también es habitual en tertulias de Intereconomía y con apariciones periódicas en Bloomberg donde expone su visión de los mercados, además en su web a través del formulario de contacto se puede escribir a él y su equipo.

