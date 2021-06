Según Bifeedoo, el pienso ecológico es lo natural para los animales Comunicae

miércoles, 30 de junio de 2021, 17:29 h (CET) Somos lo que comemos, y con los animales pasa lo mismo, si comen bien, estarán más sanos y, por ende, sus huevos, su leche o su carne serán también más sanos para su consumo humano El pienso ecológico es la comida más natural que se puede ofrecer a los animales de granja o corral. En Bifeedoo, la marca comercial de piensos ecológicos creada por la compañía GAPIBA lo saben bien, y por ello les presentan las razones por las que el consumo de este alimento por parte de los animales de granja resulta tan beneficioso.

¿Por qué se debería alimentar a los animales con piensos ecológicos? Los piensos ecológicos están fabricados con cereales e ingredientes que provienen de la agricultura ecológica y responsable, una materia prima que debe cumplir siempre con las normativas europeas en referencia a los ingredientes, las sustancias y aditivos presentes en ellos. En la agricultura ecológica, se certifica que los cultivos no son plantas OGM (organismos genéticamente modificados), que no se usan productos químicos tipo herbicidas o insecticidas y que se obtienen productos respetuosos con el medio ambiente. Además, en Bifeedoo se prioriza la compra de cereal ecológico de proximidad y Km 0 con lo que se reduce la huella de carbono del pienso, se crea una demanda de este tipo de cereal en los agricultores de las zonas cercanas a la fábrica, ofreciendo un valor añadido mayor a sus cultivos, y se apuesta por dinamizar la economía local y contribuir en la lucha contra la despoblación en las zonas rurales de la provincia de Teruel.

Estos piensos están regulados por la Unión Europea, que controla su producción con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos. Gracias a este reglamento, se garantiza que los piensos ecológicos estarán producidos bajo los estrictos controles de seguridad y asegurando la procedencia de su materia prima.

La buena alimentación de los animales se traduce en una mejor salud de estos. Y cuando los animales están sanos, su producto es mejor (carne, huevos…). Alimentar a los animales con piensos ecológico permitirá también obtener el producto final con la certificación ecológica, y de alta calidad, sabor natural y respetuoso con el medio ambiente.

Desde Bifeedoo se cuenta con todas las certificaciones necesarias para la fabricación de piensos ecológicos, con el que los animales se desarrollarán de forma natural, como debería ser en su entorno. Gracias a la alimentación ecológica, se puede dar respuesta a las demandas de un mercado exigente y cada día más creciente, que busca productos más naturales, sostenibles y respetuosos con el bienestar animal y el medio ambiente.

