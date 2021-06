Injermur: ¿Cómo han evolucionado las técnicas de injerto capilar en España? Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de junio de 2021, 11:21 h (CET)

¿Cómo han evolucionado las técnicas de injerto capilar en España? Muchas personas con problemas de pérdida de cabello se plantean esta pregunta. Nuevos métodos innovadores y técnicas de última generación de injerto capilar han ido apareciendo durante los últimos años.

Injermur es la primera clínica de injerto capilar en España con tecnología de última generación que ha revolucionado el campo de la implantación capilar con la técnica META FUE 3 Dual, un método indoloro, motorizado, que permite realizar el procedimiento hasta en la mitad de tiempo que la técnica convencional FUE sin cicatriz, extrayendo las unidades de áreas que no poseen el código genético de calvicie, para garantizar que el pelo implantado no se volverá a caer jamás y con un especial método de conservación de las unidades que son extraídas para alcanzar una supervivencia cercana al 100 %, logrando aumentar considerablemente la eficacia del injerto capilar FUE.

Los pacientes que sufren la pérdida de cabello ya no tienen que viajar a Turquía para recibir tratamientos de injerto capilar a precios competitivos, contando España con cirujanos expertos y métodos mucho más innovadores en implantes de cabello y siendo actualmente pioneros a nivel mundial.

Técnicas de injerto capilar en España De acuerdo a las últimas estadísticas, un 42,6% de los españoles tienen problemas de calvicie, principalmente, los hombres. Dentro del ranking mundial, España ocupa el segundo lugar, superado por República Checa, que se encuentra en el primer puesto.

Entre las causas de esta patología, se encuentra principalmente el factor hormonal y genético, así como hábitos de alimentación o de vida inadecuados. Sin embargo, con los avances de la ciencia y la tecnología, existen tratamientos capilares innovadores que estimulan el crecimiento del cabello, como los que ofrece Injerto Capilar Murcia.

Injermur es una clínica de talla internacional que ha llegado a España para convertirse en la compañía líder en injerto capilar del sur. Cuenta con una trayectoria de 25 años de experiencia en el mercado internacional de la cirugía capilar y con profesionales avalados por importantes instituciones del gremio como la ISHRS, ESHRS, FUE EUROPE o SERECAP.

Esta clínica ha creado su propia técnica de injerto llamada META FUE 3 Dual (Follicular Unit Extraction), cuyas siglas traducidas al español significan “Extracción de Unidad Folicular”. Un procedimiento sin dolor, sin cicatriz, sin límites de unidades, de rápida recuperación y con resultados visibles en 6 meses.

El innovador método es empleado con equipos modernos de última tecnología que, además de regenerar los folículos capilares, permiten al especialista obtener mayor precisión en el ángulo de inclinación al folículo pilosos para diseñar el crecimiento de cabello de forma natural.

Servicio personalizado con tecnología de primera El servicio de Injermur es completamente personalizado. El paciente puede elegir el estilo del injerto y los especialistas se encargan de diseñarlo utilizando la mejor selección de folículos capilares.

Injermur cuenta con quirófanos equipados, salas de microinjerto capilar, cirugía menor y ambulatoria equipada con equipos importados de Estados Unidos. También ofrece al paciente un diagnóstico previo, seguimiento postoperatorio y la facilidad de aplicarse este tratamiento sin tener que salir de España.

Los pacientes con problemas de calvicie pueden ingresar al sitio web de Injermur para solicitar más información y preguntar sobre los planes de financiamiento que ofrece.

Los pacientes con alopecia ya no tendrán que viajar a Turquía para recibir tratamientos de injerto capilar, ya que en España hay métodos innovadores y con precios asequibles que pueden ayudar a recuperar el cabello.

