¿Qué ofrece la externalización de la logística de Logicol? Emprendedores de Hoy

martes, 29 de junio de 2021, 15:03 h (CET)

La externalización de la logística consiste en encargar a terceros el proceso logístico de una empresa. De manera que esta última no tenga que invertir en un espacio de almacenaje con todos los gastos fijos que conlleva, contratación y formación de personal, una flota o división propia de logística. Pese a que todavía existen algunas compañías que cuentan con una sección exclusivamente dedicada a la logística, actualmente son más las que contratan estos servicios a empresas tales como Logicol, dedicada a ofrecer no solamente transporte de productos, sino también integración, almacenaje, preparación de pedidos, y muchos otros servicios de gestión de logística empresarial.

¿Qué servicios ofrece Logicol? Logicol es una compañía de logística y transporte, cuyos servicios son ideales para e-commerce o tiendas online. Su personal está especializado en todos los procesos de logística, como el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional, almacenamiento, gestión de pedidos y stock, y más. Además, esta compañía cuenta con un sistema propio de gestión, el cual puede integrarse fácilmente a la plataforma de sus clientes. Este software se conecta en tiempo real con la tienda online, lo que permite que Logicol se encargue de recibir los pedidos de sus clientes, procesarlos, hacer el picking y el packing, y prepararlo para su envío y entrega.

Otra de las ventajas que ofrece es que también hacen la recepción y almacenamiento de los productos de los proveedores de sus clientes. De manera que quienes tienen una tienda online, pueden contar con un espacio de almacenaje para todos sus productos.

Para los usuarios que compran en estos negocios online también existen beneficios, como la posibilidad de hacer el seguimiento de pedidos en tiempo real, conocer la disponibilidad de productos en stock, gestionar devoluciones, entre otras acciones habituales. Todo ello a partir de un mismo sistema de gestión integrado al e-commerce de sus clientes.

Externalización de la logística con Logicol Todos los servicios que ofrece la compañía en términos de logística hacen que se convierta en la opción ideal para externalizar los procesos logísticos de las empresas actuales, y especialmente de los e-commerce. De esta manera, estas pueden despreocuparse por este tipo de gestiones. Logicol nace como respuesta a ello para responder ante estas actividades, y además, facilita un software de gestión, que ayuda a mejorar el rendimiento de la empresa, optimizar los tiempos de entrega, aumentar los beneficios económicos y mejorar la satisfacción de sus clientes. Del mismo modo, pone a disposición un servicio de transporte para entregas de productos, disponible las 24 horas, así como la automatización del almacén, para que el cliente tenga control sobre él en tiempo real, desde su propia plataforma online. Por otra parte, gestionan las devoluciones y ofrecen atención al cliente para las posibles incidencias que pudieran surgir tanto en español, como en inglés y en holandés.

Externalizar el servicio de logística a empresas terceras, como Logicol, significa confiar en profesionales expertos, que aportarán las soluciones innovadoras de logística para el negocio online de sus clientes, para que este solo tenga que preocuparse de su actividad principal.

Resumiendo, la externalización de la logística supone dejar en manos de un socio la optimización de ciertas tareas de la cadena de suministro. De esta forma, la empresa o tienda online puede centrar su trabajo en mejorar el núcleo de su negocio y dedicar sus esfuerzos en el marketing y las ventas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.