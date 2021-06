¿Cómo frenar las entradas en el pelo gracias a las Clínicas Dr. Pelo? La importancia del trasplante capilar cuando existe una pérdida de cabello Emprendedores de Hoy

Ya sea por antecedentes genéticos o por otros factores como pueden ser infecciones cutáneas, deficiencias nutritivas, medicamentos u otros; la alopecia puede afectar en gran medida al estilo de vida de muchos ciudadanos. Sin embargo, con el avance constante de la tecnología y el aumento en el conocimiento científico acerca de la calvicie, se ha descubierto que esta no solamente puede prevenirse, sino que además se puede revertir por medio de procedimientos tales como el trasplante capilar o diferentes tratamientos capilares. Clínicas Dr. Pelo es un centro especializado en trasplante y medicina capilar que desde el año 2010 se ha convertido en una de las grandes referencias del sector, ayudando a frenar las entradas en el pelo y a recuperar el cabello perdido a todos los pacientes que acuden.

¿Cómo se pueden frenar las entradas en el pelo? Las entradas en el pelo son un síntoma de calvicie que puede llegar en cualquier momento. Si bien es más común en hombres, esta puede afectar también a mujeres. En muchos casos, las entradas en el pelo consiguen perjudicar el estilo de vida de las personas, incidiendo en su autoestima y en la seguridad en sí mismos. Durante mucho tiempo se ha creído que una vez llegada la pérdida de cabello, esta no puede revertirse, sino solamente retardar su avance.

Sin embargo, Clínicas Dr. Pelo ofrece una solución efectiva por medio del trasplante capilar. El equipo de las Clínicas evalúa mediante técnicas especializadas de última tecnología el caso particular de cada uno de sus pacientes, para garantizar los mejores resultados en función de sus necesidades. Además, su equipo médico conformado por tricólogos cuenta con una amplia experiencia y formación en tratamientos capilares. El trasplante capilar no solamente puede frenar la aparición de las entradas en el pelo, sino revertirlas en su totalidad.

¿En qué consiste el trasplante de pelo? En primer lugar, para un trasplante capilar efectivo, es necesario que el paciente acuda a especialistas como los de Dr. Pelo, quienes valorarán la zona para ofrecer el tratamiento según su caso específico. El trasplante de pelo es un procedimiento que consiste en el injerto capilar de folículos pilosos en el cuero cabelludo. El equipo evalúa factores determinantes como la cantidad de pelo que posee cada folículo del paciente. Esto será crucial en la densidad de pelo que se logrará en el cuero cabelludo.

En la página web oficial de las Clínicas se puede observar gráficamente la diferencia en los resultados, según la cantidad de pelo por folículo. Otro de los factores que influyen es el grosor y la distancia entre cada uno de los folículos, de manera que mientras más gruesos y cerca estén entre ellos, mejor será la apariencia final.

Finalmente, quienes quieran solicitar un presupuesto online, pueden hacerlo accediendo a la web de Clínicas Dr. Pelo. Las Clínicas están situadas en Albacete, Badajoz, Córdoba, Madrid, Mérida y Sevilla.

