S2 Gupo dará formación a la Guardia Civil para la investigación de delitos telemáticos

martes, 29 de junio de 2021, 14:42 h (CET) La empresa de ciberseguridad S2 Grupo ha firmado un acuerdo con la Guardia Civil para que sus agentes tengan conocimiento de cómo opera la ciberdelincuencia y así poder avanzar con mayor eficacia en sus investigaciones desde la primera fase de recogida de datos para la denuncia El objetivo de esta iniciativa, que forma parte de la Responsabilidad Social Corporativa de S2 Grupo y que comenzará con la formación de la unidad de la zona de Levante, es que todos los agentes conozcan a los delincuentes en el cibersespacio. En este sentido, se les mostrará qué mecanismos utilizan los cibercriminales y, de esta forma, las Fuerzas de Seguridad del Estado puedan mejorar, desde el principio, la recogida de datos para las denuncias, hasta las fases de investigación y resolución de los casos que se encuentren en esta área.

“Conforme aumenta la digitalización de la sociedad, nos encontramos con un incremento de los delitos telemáticos. Esto ha introducido un nuevo panorama también para la Guardia Civil, puesto que se han encontrado con un ecosistema diferente donde hay una elevada actividad de delincuencia y que necesitan conocer y controlar para poder combatir con eficacia”, ha explicado en un comunicado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

Las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado están muy bien formados y son de las más eficientes del mundo en la persecución de delitos. Sin embargo, con la llegada de los delitos telemáticos y su preocupante incremento se debe avanzar y mejorar en esta línea.

“Con el apoyo de compañías altamente especializadas en esta materia pretendemos unir su conocimiento tecnológico con los conocimientos y experiencia en la persecución de delitos de la Guardia Civil, haciendo más eficiente nuestro trabajo en este nuevo mundo que hemos inventado: el ciberespacio”, ha comentado el General Hermida, Jefe de la Guardia Civil en Valencia.

“Nuestro compromiso con la ciberseguridad como uno de los ejes para la seguridad de la sociedad, es completo. Por eso, con este acuerdo, queremos contribuir a través de la concienciación y la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a ir un paso por delante de los ciberdelincuentes para poder anticipar un mundo ciberseguro. Conocer las amenazas a las que se enfrentan en el ámbito digital y cómo se desarrollan, les ayudará a controlar un buen número de variables que serán esenciales en la gestión y resolución de este tipo de delitos. Y esto es un beneficio que redundará en toda la sociedad”, ha afirmado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Desde la compañía de ciberseguridad se ha incidido en que esta acción permitirá a los agentes un mejor conocimiento de los delitos telemáticos y que todos, no sólo los especializados en el área de ciberseguridad, tengan conocimientos esenciales para comprender cómo opera la ciberdelincuencia. De este modo, podrán recabar correctamente la información, incluso, para la toma de datos básicos necesarios al establecer las denuncias. Así, la Guardia Civil incrementará sus capacidades y conocimiento para investigarlos con los recursos adecuados.

La finalidad de esta iniciativa que desarrollarán expertos de S2 Grupo es que empaticen con las personas que han sufrido un delito por este medio y comprendan los mecanismos por los que se producen para que puedan preguntar, tranquilizar y tener las herramientas suficientes para facilitar la investigación.

Algunos ejemplos de esto son si han recibido algún mensaje de correo o de SMS sospechoso, si hay alguna prueba en alguna RRSS como puede ser un vídeo, si alguien ha podido tener acceso a su ordenador o teléfono sin su conocimiento, si han instalado alguna aplicación desde un store no controlado y, por tanto, ha “pirateado” su dispositivo, etc.

