TOT NET incorpora la formación online en diferentes fases de su proceso de selección de personal

martes, 29 de junio de 2021, 11:18 h (CET) El departamento de formación juega un papel fundamental, ya que uno de los objetivos estratégicos de la compañía es incorporar al personal de limpieza con el conocimiento del Método Tot-Net La compañía TOT NET, una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, ha establecido a partir de la estandarización de los procesos de trabajo y sistemas de limpieza, un método propio desarrollado a partir de la inversión en I+D+I que realiza la firma. El resultado final es la optimización de los procesos, la mejora de la calidad en el servicio y la eliminación de los tiempos improductivos. El Método TOT NET permite que todos los trabajadores trabajen del mismo modo de manera más eficiente.

Fases del Método TOT NET

El departamento de formación juega un papel fundamental, ya que uno de los objetivos estratégicos de la compañía es incorporar al personal de limpieza con el conocimiento del Método Tot-Net, antes de su incorporación a la empresa. Dicho método se constituye de 3 fases claramente diferenciadas. "La primera de ellas está compuesta por la formación selectiva o la formación tras la incorporación a TOT NET dentro de la primera semana de contrato. Desde hace varios años, en la compañía colaboramos con entidades de reinserción laboral, y áreas de promoción económicas, con el objetivo de poder insertar laboralmente a personas en situaciones de desempleo o en riesgo de exclusión social por motivos personales, económicos y de incapacidad física y/o psíquica", señala Miguel Ángel Romero, responsable de formación de Tot-Net, que añade el hecho de que "esa no es la única vía de entrada, sino que la formación del método también se produce cuando la persona se incorpora a través de un proceso de selección ordinario. Las personas que cumplen con el perfil, finalmente son seleccionadas. Nuestro objetivo es que la gente esté formada desde la fase 1 del método".

Formación online

Una de las grandes novedades de esta primera fase, es la incorporación de la formación online durante la primera semana, a todos aquellos perfiles seleccionados a través del proceso ordinario. "De manera presencial tardábamos alrededor de un mes para poder llevar a cabo la formación del Método TOT NET, ya que la cobertura de la compañía es de ámbito nacional. Había gente que empezaba a trabajar, y que no estaba con el conocimiento del método, con el riesgo que eso conlleva. Por esa razón, decidimos como objetivo estratégico que, dentro de la primera semana, la persona seleccionada por la vía ordinaria (con la selectiva ya está formada), se le forme inicialmente mediante la formación online, a fin de conseguir mayor agilidad y capacidad de cobertura a nivel territorial", afirma Romero.

Durante la segunda fase del Método TOT NET, se produce el acompañamiento y la formación in situ, por parte del gestor o supervisor en el propio centro de trabajo. Finalmente, en la tercera y última fase, el propio gestor o supervisor valida que el trabajador este aplicando correctamente el Método. "Otra de las grandes novedades, es que esta validación también ha pasado a realizarse de forma online. Hasta ahora, el proceso era mucho más lento, ya que el proceso se tenía que realizar por escrito. Ahora gracias a este cambio, el procedimiento es mucho más ágil, ya el gestor recibe automáticamente a los 30 días el cuestionario de validación, para verificar que el trabajador está aplicando correctamente el Método TOT NET", señala el responsable de formación de la compañía.

Universidad Corporativa de TOT NET

Cada vez son más las empresas que impulsan universidades corporativas. Una de ellas es TOT NET, cuya universidad está constituida para ayudar a la compañía a conseguir sus objetivos estratégicos mediante el alineamiento, compromiso, motivación y el pleno desarrollo de sus empleados presentes y futuros. "La universidad corporativa tiene como finalidad primordial favorecer el desarrollo y la capacitación del personal de Tot-Net, por lo que tanto el Plan de Formación, como las acciones para su implantación van orientadas a tal fin, teniendo un carácter estratégico, tanto para la Universidad Corporativa, como para la propia compañía", afirma Miguel Ángel Romero, responsable de formación de Tot-Net, y responsable de la facultad de pedagogía de la Universidad Corporativa, que concluye señalando que en la "universidad corporativa de Tot-Net no sólo se ofrece una formación técnica, sino que también se transmiten los valores de la empresa, ya que toda compañía se construye a partir de una cultura propia".

Sobre TOT NET

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 60 años. En TOT NET se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de TOT NET es la imagen de TOT NET.

