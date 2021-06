NaturaOnline lanza una nueva gama de cremas solares naturales para este verano e informa de sus beneficios Comunicae

lunes, 28 de junio de 2021, 12:01 h (CET) La protección de la piel frente al sol es fundamental, pero además es importante hacerlo de forma sostenible con el medio ambiente y utilizar solo productos naturales, que además de proteger a la piel de los rayos solares, lo hacen sin químicos ni tóxicos. Las ventajas del uso de este tipo de cremas es enorme y NaturaOnline ofrece desde su tienda online son las mejores marcas Utilizar en verano una buena crema solar natural es imprescindible para disfrutar del sol con seguridad y salud. Por este motivo NaturaOnlinelanza una nueva gama de cremas solares naturales y potenciadores del broncea 100% naturales, con certificación ecológica, aptos para veganos y celíacos, sin tóxicos ni químicos. Se trata de una amplia gama de protectores solares que incluyen cremas solares faciales (para distintos tonos de piel), para adultos y especiales para niños, de alta protección (hasta SPF50), etc.

Ventajas del uso de cremas solares naturales en verano

Las cremas solares naturales son un producto 100% natural, como su nombre indica, que protege a la piel de la exposición al sol sin utilizar en su composición químicos altamente nocivos. Además no son solo saludables para la piel, sino que también lo son para la vida marina y el medio ambiente (algo realmente importante). La inmensa mayoría de las cremas solares, contienen químicos y tóxicos y pueden dañar la piel a la larga (sobre todo la de los más pequeños de la casa) y que dejan restos en la playa que influyen en la vida marina y en el propio entorno.

Estas cremas resultan muy beneficiosas para quien las utiliza por las siguientes razones:

No penetran en la piel

Las cremas solares actúan sobre la piel como una especie de pantalla, sin penetrar en ella. Sus componentes no ingresan en lo más mínimo a la dermis, algo realmente importante para la salud. Son ideales para personas con patologías relacionadas con la radiación solar o que presenten alergias e intolerancia a ciertos productos, ya sean químicos o naturales.

Son inocuas

Los productos químicos pueden causar alteraciones en el organismo, así como interferir en los diferentes procesos hormonales por los que naturalmente se tiene que pasar. Es el caso de los disruptores endocrinos, químicos capaces de mimetizar las hormonas y, por tanto, de alterar el correcto funcionamiento corporal y afectar negativamente a la salud.

Su efecto es inmediato

Al no requerir ser absorbidas por la superficie cutánea su efecto es inmediato. Se pueden usar por tanto justo antes de tomar el sol; no es necesario aplicarlas media hora antes como pasa con las cremas normales.

Definir cuales son los mejores protectores solares y aceleradores del mercado es complicado, pero NaturaOnline ofrece una lista de los más demandados en su tienda online de cosmética natural:

Crema solar facial de Alga Maris. Biarritz

Alga Maris de Biarritz es la marca de moda este verano. Crema factor 30 a 50 que aporta protección y al mismo tiempo nutre la piel. Su textura es ligera, razón por la cual ofrece una sensación de frescura e hidratación. Asimismo, se esparce sobre la piel sin engrasar y está compuesta por componentes que la hacen resistente al agua. Su filtro mineral proporciona un elevado poder de protección a la radiación UVA y UVB. También, es una crema recomendada para pieles sensibles y oscuras durante exposiciones prolongadas. Todo esto, mientras entrega un agradable olor a coco y karité.

Crema Solar FPS50+ de Armonía

La Crema Solar Fp50 de Armonía es altamente recomendada para ofrecer protección durante la realización de actividades deportivas al aire libre así como para exposiciones de bastante prolongación en playa. Aparte de esto, la crema de Armonía es resistente al agua y al sudor. Además, su efecto es de rápida absorción mientras que su textura es transparente al aplicarse a la piel, esto quiere decir que no deja el color blanco que a algunas personas les incomoda.

Protector solar SPF 50 Gamarde

Los productos solares de la marca Gamarde están sometidos y aprobados por los test que establecen las actuales normas farmacéuticas de Europa. Por tanto, la crema factor 50 garantiza una excelente protección contra los rayos UVB y UVA. Además ayuda a la prevención del envejecimiento cutáneo.

Preparador del bronceado Acorelle

El tratamiento preparador del bronceado de Acorelle activa la producción de melanina en la piel para conseguir un bronceado más rápido y duradero. Esto es logrado gracias al extracto de urucrum que contiene este producto, el cual proporciona 100 veces más carotenoides que la zanahoria. Igualmente, es rico en vitamina E así como en oligoelementos.

Emulsión Aceleradora del Bronceado Sun Beauty Natysal

Se trata de un producto que se puede aplicar tanto en la cara como en el resto del cuerpo, dejando una tez iluminada y radiante. No se trata de un autobronceador, debido a que es un artículo hecho exclusivamente para acelerar el bronceado ante la exposición solar. De esta manera, la piel activa los procesos de colágeno y melanina en un corto tiempo.

