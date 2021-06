Alquilar un vehículo Tesla en Future Drive Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de junio de 2021, 22:26 h (CET)

Hoy en día, alquilar un vehículo Tesla en Barcelona y aprovechar todas sus ventajas y características, ya es posible gracias a los servicios de Future Drive. Esta es una compañía de alquiler de coches que ofrece la posibilidad de conducir uno de estos automóviles eléctricos.

Estos se han vuelto tendencia actualmente, no solo por sus características tecnológicas, sino porque contribuyen una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Además, Future Drive garantiza a sus clientes la mejor atención, sin papeleos y con un efectivo sistema de reserva online.

Movilidad sostenible y amigable con el medio ambiente Con los años, la industria automovilística ha sido responsable de la emisión de grandes cantidades de gases contaminantes para la atmósfera, en especial el CO2. Este es uno de los principales causantes del efecto invernadero, el cual provoca el calentamiento de la superficie terrestre. Para intentar detener y revertir el efecto, la industria del motor ha ido evolucionando progresivamente al uso del coche eléctrico, como los que ofrece la marca Tesla. Este es un vehículo propulsado por electricidad que no produce emisiones y cuenta con alta tecnología y prestaciones. Así, Future Drive ofrece la posibilidad de alquilar uno de sus modelos de manera sencilla con el objetivo de que desplazarse de un sitio a otro no sea sinónimo de contaminación.

Características de un Tesla En Future Drive, el cliente podrá alquilar fácilmente uno de estos vehículos por medio de su web o de su app móvil, disponible tanto en Google Play como en App Store. La compañía pone a disposición de sus clientes los 3 modelos distintos de Tesla, que son el X, el S y el 3; que si bien comparten características en común, también cuentan con otras que distingue a cada uno de ellos. Por ejemplo, el modelo S puede acelerar de 0 a 100Km/h en 5 segundos, gracias a su motor de 360cv. También incorporan un autopilot que ha significado una verdadera revolución tecnológica. Este permite que el coche pueda conducirse solo, gracias a la combinación de cámaras, sensores y un sónar de 360º, para una conducción autónoma excelente. El precio del alquiler varía según el modelo seleccionado y la duración del servicio.

En conclusión, alquilar uno de estos vehículos con Future Drive, representa una experiencia que va más allá de la de conducir un coche convencional. Además, la reserva y contratación por medio de sus plataformas digitales, harán que este sea un proceso rápido y sencillo.

