El zumo de guayaba de Zumo la Imperfecta

jueves, 24 de junio de 2021

La guayaba es una fruta tropical con muchos beneficios para el organismo, además de ser exquisita por su dulce sabor. El zumo de guayaba es uno de los zumos más habituales porque aporta hasta siete veces más vitamina C que la naranja.

Esta fruta además aporta propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, astringente, analgésicas y antisépticas que aportan al cuerpo mayor energía y bienestar. Una de las empresas fabricantes y comercializadoras de zumo de guayaba es Zumo la Imperfecta, una marca ubicada en Valencia que se preocupa por ofrecer productos frescos, 100% de fruta, sin aditivos, ni azúcar.

Propiedades del zumo de guayaba Beber un vaso de zumo de guayaba diario puede ser muy beneficioso para el organismo por la cantidad de nutrientes que aporta al organismo. Es una fruta con bajo aporte calórico, compuesta en su mayor parte por agua e hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entre sus propiedades destacan el fósforo, la niacina, el potasio, las vitaminas A y B, el hierro, calcio, ácido fólico y la vitamina C. Zumo la Imperfecta se encarga de reunir todas las propiedades de la guayaba a través de un proceso artesanal donde, aparte de cultivar la fruta en la finca propia, esta se aprovecha al 100%. Utilizan la membrana, la corteza y el grano para extraer el néctar de la fruta y ofrecer a los clientes un producto de alta calidad a un precio competitivo.

Beneficios del zumo de guayaba El zumo de guayaba es una bebida que, además de ser deliciosa al paladar, también aporta una serie de beneficios muy importantes para el organismo. Una toma diaria de jugo de guayaba ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, reducen el colesterol malo (LDL) y potencia los niveles de colesterol bueno (HDL). Además, fortalece el sistema inmunológico y mejora las defensas, elimina las toxinas y aporta hierro, potasio y vitaminas que ayudan al cuerpo a mejorar las defensas. La ingesta del zumo de guayaba también es muy recomendada para pacientes con diabetes, ya que ayuda a mantener un equilibrio de los niveles de azúcar en sangre.

Los clientes que desean probar el zumo de guayaba, pueden acudir a la página web de Zumos La Imperfecta, y realizar el pedido de este producto.

Disfrutar del sabor y la calidad de un buen zumo de fruta es un privilegio que, no solo deleitará al paladar, sino que también aportará grandes beneficios que el cuerpo sabrá agradecer.

