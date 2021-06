La startup Nooddle evoluciona a ekilu para exportar bienestar 'made in Spain' Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 12:05 h (CET) La app, que cuenta con más de 1,4 millones de usuarios registrados, suma a su propuesta basada en el Plato Saludable nuevas funcionalidades con inteligencia artificial y nuevos verticales: nutrición y recetas equilibradas, salud mental, ejercicio físico y sostenibilidad Con más de 1,4 millones de usuarios registrados, y superando los 2 millones de descargas, la startup zaragozana Nooddle evoluciona a ekilu y suma nuevos verticales de bienestar a su propuesta basada en el Plato Saludable, englobando todos los valores para estar bien como son nutrición, salud mental, ejercicio físico y sostenibilidad.

Y es que, desde hace unos años especialmente incentivado por la pandemia, el segmento del bienestar ha ido creciendo acorde a los cambios en las tendencias de consumo, llegando a representar hoy en día más del 5,3 % de la economía mundial. De hecho, solo el año pasado, la industria del wellness facturó 4,5 trillones de dólares a nivel mundial, y ha crecido hasta casi un 13% en los últimos dos años*.

Por otro lado, su digitalización se está acelerando. Ya antes de la COVID-19 este mercado era inmenso, y movía aproximadamente 700 billones de dólares, pero su porción digital era incipiente, esperando que el segmento quintuplicase su crecimiento en los próximos 3-5 años. Tras la llegada de la pandemia, se ha disparado y las previsiones se quedan sin duda cortas.

España tiene mucho terreno ganado en este sector ya que, según los estudios, es el país más sano del mundo**, con cerca del 40% de la población que hace algún tipo de actividad física y que sigue la dieta mediterránea.

Funcionalidades y recomendaciones basadas en el modelo del Plato Saludable

Hasta el momento, la app congregaba la mayor oferta de recetas saludables sencillas y prácticas para comer sano con los ingredientes que se tenían a mano. Ahora, tras 3 años de vida, evoluciona bajo el nombre de ‘ekilu’ y da un paso más para promover el bienestar integral entre sus usuarios y convertirse la app referente para llevar una vida equilibrada.

El producto -modelo freemium- cuenta con funcionalidades básicas gratuitas y funcionalidades premium de pago, enfocadas a enriquecer la experiencia y cerrar el ciclo completo de una alimentación sana y fácil. Todo ello en una única plataforma (basada en tecnologías actuales de desarrollo app y web) que ayuda a “estar bien y alimentar la vida con una propuesta no ideal, sino real y sencilla".

Así, los usuarios podrán encontrar recomendaciones personalizadas de ejercicio físico, salud mental, sostenibilidad y nutrición, permitiéndoles crear su propia forma de estar bien, sin culpas y con el balance como el camino, tanto de manera individual como con el entorno.

“Con esta nueva identidad, ekilu aspira a convertirse en el referente del bienestar en España, con una receta completa para una vida equilibrada. La nueva marca, comienza el camino con la consideración de que estar bien va más allá de únicamente comer sano, teniendo como objetivo representar y reivindicar una nueva forma de entender el bienestar. Y todo ello, conservando el ADN de todo lo que ha sido Nooddle hasta hoy: soluciones fáciles, sencillas y prácticas en torno a la alimentación. Por ello, la evolución a ekilu presenta un nuevo concepto holístico de construir bienestar, llevando la cocina, la alimentación y un estilo de vida consciente a la mayor cantidad de personas, para conseguir que sean más felices y que se sientan bien consigo mismas y con su entorno, con el balance vital como camino”, indica Carlos Melara, CEO y cofundador de Nooddle-ekilu.

Como parte de la evolución y dentro del modelo freemium que llega a la app, se han incluido nuevas funcionalidades. Destacan el lanzamiento de la exclusiva herramienta Balance Tracker que, de manera integral, ayuda a registrar y medir el bienestar nutricional, la actividad física y el bienestar mental. “Nuestra herramienta Balance tracker es única en el mercado, ya que se basa en los principios de la metodología de alimentación equilibrada del Plato Saludable (vegetales y frutas – 50% del plato, granos integrales – 25% del plato y proteína – 25% del plato) pero extrapolado al resto de pilares fundamentales del bienestar. Gracias a esta herramienta, se puede llevar un control del progreso del balance diario y semanal de la alimentación, la actividad física (pasos), mindfulness y la respiración consciente”, matiza Melara.

Asimismo, ekilu incluye la posibilidad de crear de forma personalizada un "Plan de Menú Equilibrado" y la lista de compra automática, siendo el primer menú personalizado en un clic, desarrollado con inteligencia artificial en España. Funciona acorde a las necesidades y preferencias específicas de cada usuario, ayudando a las personas a simplificar su vida y ahorrar tiempo y dinero.

Además, se refuerza la sección Aprende, donde recogen información y herramientas, de valor, fiables y contrastadas -de producción propia- dividida en varias áreas: nutrición, ejercicio, mente, sostenibilidad, organización y cómo llevar a cabo las metas de bienestar.

El bienestar 'made in Spain' a la conquista global

La compañía nació en 2018 de la mano de Carlos Melara (CEO), Pilar López-Madrazo (CCO - Chief Content Officer) y Fernando Gutiérrez CPO - Chief Product Officer) como una solución para ayudar a las personas con poco tiempo y habilidades de cocina a comer sano de manera fácil, a través de recomendaciones personalizadas de recetas sencillas y rápidas con los ingredientes que se tienen a mano. Con una propuesta de valor que actúa en la intersección de dos tendencias globales que están confluyendo: lo sano y lo sostenible. Desde el inicio, la compañía trabaja junto a antropólogos para entender las necesidades reales y las idiosincrasias de la población a la que le ofrece el servicio.

Durante estos años, se han ido consolidando en el mercado español, el cual copa el 60% de sus usuarios, y el resto se ha adquirido de forma orgánica principalmente en México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, ahora ekilu quiere conquistar más cuota de mercado tanto nacional como internacional. “Nuestro país tiene una gran capacidad para exportar algo en lo que es líder y, sin duda, un activo importantísimo: su estilo de vida saludable. Queremos construir desde España una startup digital internacional de la alimentación y estilo de vida sano y sostenible, gracias a nuestra propuesta integral de bienestar basada en investigaciones antropológicas”, apunta el CEO.

El proyecto instalado en Zaragoza fue premiado como mejor startup digital de Aragón (2019), acelerado por Conector Startup Accelerator (Barcelona) en 2019 y seleccionado por Apple a comienzos de 2020 para su primer programa de desarrolladores en España. Además, fue una de las 10 startups españolas que participó en el programa DSF de inmersión a Silicon Valley de ICEX, Enisa y Red.es en 2020.

Hasta ahora se ha financiado con capital propio de los socios fundadores y de family & friends. Han contado también con el apoyo de los préstamos ICO-COVID. Recientemente, ha recibido inversión para su nuevo desarrollo de ENISA, SODIAR (sociedad de desarrollo en Aragón) e inversores.

El diseño y desarrollo tecnológico de ekilu han estado a cargo de un equipo internacional de profesionales de UX/UI e informáticos con amplia experiencia en analítica de datos, machine learning e inteligencia artificial y diseño de apps en Silicon Valley. El diseño UX/UI del producto se ha basado en los últimos conocimientos de comportamiento humano, formación de hábitos y diseño de productos digitales.

*Datos de Global Wellness Institute 2020

** Bloomberg’s Global Health Index For 2020

