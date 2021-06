Los profesionales sanitarios ya no pueden prescindir de las herramientas digitales, según 360medics Comunicae

jueves, 24 de junio de 2021, 11:12 h (CET) 9 de cada 10 médicos utilizan al menos una herramienta digital frente a 7 de cada 10 antes de la pandemia La pandemia ha acelerado la digitalización de los profesionales sanitarios españoles hasta tal punto que el 81% reconocen que ya no pueden prescindir de las herramientas digitales en su práctica diaria. Esta es una de las principales conclusiones del informe Crisis sanitaria COVID-19: ¿Se ha acelerado la digitalización de tu práctica médica?, realizado por la aplicación médica 360 medics, en colaboración con la web de salud Doctoralia y la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES).

La encuesta ha sido efectuada entre 720 profesionales sanitarios, incluyendo médicos, farmacéutico, enfermeras y enfermeros, y su objetivo ha sido radiografiar el estado de la digitalización de la práctica médica en España, comparando la situación antes de la pandemia y en el momento actual. El incremento en la digitalización de los profesionales sanitarios es significativo, según los resultados de este barómetro: el 92% confían en la digitalización hoy frente al 41% antes de la crisis.

En lo que concierne a los médicos, 9 de cada 10 afirman usar, al menos, una herramienta digital desde la crisis frente al 7 de cada 10 que lo hacían antes. La ausencia de formación en la utilización de esta tecnología y la falta de confianza son las principales razones esgrimidas por los médicos que no estaban digitalizados antes de la COVID19.

En el informe también se ha preguntado a los profesionales sanitarios qué herramientas digitales utilizan más y con qué fines. El 78% ha afirmado que emplean aplicaciones médicas móviles para acceder, principalmente, tanto a información científica como a utilidades clínicas y prácticas. “Los útiles digitales que más uso en la práctica clínica diaria son, sobre todo, aplicaciones para calcular dosis e interacciones a la hora de prescribir medicamentos, plataformas de trabajo colaborativas y de formación online y, por supuesto, herramientas de educación sanitaria y comunicación con el paciente”, enumera el doctor Sergio Vañó, presidente de AIES y dermatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

Los beneficios de la digitalización en salud

Entre los beneficios de emplear estas tecnologías digitales, el 70% de los participantes en la encuesta destacan que les hacen ganar, al menos, 30 minutos de tiempo al día. Además, para el 40% de los profesionales sanitarios su uso ha tenido un impacto positivo en la relación con el paciente. El doctor Vañó explica que “cualquier herramienta que nos permita encontrar información útil de forma muy rápida es tiempo que podemos emplear de más en el trato con el paciente. Por lo tanto, son herramientas con un valor muy importante en la práctica clínica directa”.

Para Rocío Espejo, jefe de proyecto Marketing España en 360 medics, “estos datos son muy reveladores sobre la importancia que están adoptando las herramientas digitales en España. El informe demuestra que los profesionales sanitarios españoles han decidido adoptar la digitalización para ayudarles en su labor diaria y mejorar así la calidad de la atención sanitaria que ofrecen a los pacientes y que esta tecnología ha llegado para quedarse”.

Para finalizar, el 95% de los encuestados opinan que estas herramientas digitales tendrán un impacto positivo a largo plazo (>10 años) en nuestro sistema sanitario. La implantación generalizada de las nuevas utilidades en Sanidad será posible “si se vence el miedo al cambio y se realiza la inversión inicial necesaria pues tienen unas ventajas muy importantes: menos errores médicos, mayor eficiencia en la toma de decisiones y una clara mejora en la calidad asistencial”, asegura el presidente de AIES.

Sobre 360 medics. 360 Medics es una app gratuita dirigida a todos los profesionales sanitarios. Esta startup fue creada en el año 2014 en Francia por el doctor Grégoire Pigné, médico especialista en oncología-radioterapia. Ante el rápido avance de las investigaciones y la sobrecarga de información en el sector médico, Grégoire Pigné junto a dos colaboradores más, deciden desarrollar una aplicación y una inferfaz web que reúna todos los recursos y herramientas médicas necesarias para la práctica diaria de los profesionales sanitarios.

Tras alcanzar un gran número de usuarios en Francia, en 2019 se lanza en España. Actualmente 360 Medics cuenta ya con más de 400.000 profesionales sanitarios a nivel mundial, de los cuales 160.000 son médicos.

Para más información:

Ricardo Mariscal/Guiomar López. COM SALUD.

Tels.: 638 805 556/ 675 987 723

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Postcovid: el 57% de los españoles come mejor pero el 38% se siente peor psicológicamente Perricone MD lanza 'Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex' Álvaro Callejo, nuevo Head of Business Development de Ritmo Factores determinantes a la hora de elegir comparadores de seguros, según Comparaya.mx Fundación Mahou San Miguel refuerza sus programas sociales con tres millones de euros