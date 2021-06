‘Equipos con futuro’ En este libro se trata de extrapolar las lecciones de la Roja más laureada a la esfera empresarial Alfonso Miñarro López

jueves, 24 de junio de 2021, 09:04 h (CET) Ha tenido lugar en Madrid la presentación del libro ‘Equipos con futuro’, escrito al alimón por Álvaro Merino y Joan Capdevila, con prólogo y epílogo a cargo de Vicente del Bosque y Xavi Hernández, en el que se trata de extrapolar las lecciones de la Roja más laureada a la esfera empresarial.

Sus autores:

Álvaro Merino. A través de su proyecto profesional 3’59 confluyen deporte y empresa, siendo firme defensor que en dichos ámbitos no existen los atajos, y de que los resultados son fruto del entrenamiento constante. Participó en la creación y lanzamiento de la Escuela Universitaria del Real Madrid, en 2006 Joan Capdevila. Alcanzó la internacionalidad absoluta en 2002, permaneciendo durante nueve años en el combinado nacional, formando parte de la mejor selección española de la historia.De su bagaje con “la Roja” con 60 internacionalidades, destaca suparticipación en la Eurocopa de 2008 y en el Mundial de Sudáfrica de 2010, donde jugó todos los encuentros.

La presentación del libro ha consistido principalmente en una mesa redonda moderada por el periodista deportivo, Miguel Ángel Díaz, en la que han participado sus dos autores, junto al prologuista de este.

Inmersos como estamos en plena celebración de la Eurocopa 2020 de fútbol, la que tuvo que ser pospuesta a causa de la Covid-19, pregunta obligada era conocer de primera mano la opinión de Vicente sobre la participación del equipo español, el ex seleccionador destaca la juventud y energía de la plantilla, y apela a la confianza y esperanza en ellos para conseguir el pase a la siguiente fase. Por su parte, Capdevilla es de la opinión de que en una fase de clasificación hay margen de error, que la duda no es buena y que verse contra las cuerdas es el momento óptimo para ofrecer un plus, y confía en ver esa mejor versión.

Si importante es contar con un grupo de éxito, ya sea en el ámbito deportivo como empresarial, para Álvaro Merino acoplar los distintos talentos individuales en favor del colectivo necesita de un tiempo de “cocción”, y en el caso de los triunfos consecutivos de Eurocopa- 08/Mundial -10/Eurocopa -12, el germen se puso en las Olimpiadas de Sídney 2000, donde consiguieron la medalla de plata. Álvaro es de la opinión de que a pesar de que cada vez se exigen resultados más inmediatos, es importante no saltarse etapas por el camino.

Por otra parte, Álvaro destaca entre las virtudes que hicieron grande a esta selección el hambre de triunfos, la humidad por aprender de todo y en cualquier momento y empatía para suavizar sus egos individuales para poner al equipo por delante.

Para Vicente del Bosque lo más importante durante su trayectoria como entrenador, han sido las relaciones humanas, estableciendo una buena convivencia y si de algo está seguro es de que si no hubiesen ganado, esta tarde no estarían aquí presentando el libro. A Vicente, se le reconoce mano izquierda a la hora de dirigir equipos, desde el punto de vista de que los jugadores piensen que son ellos los que mandan en el vestuario, pero que luego se haga lo que el entrenador piensa.

Álvaro Merino, reconoce que el súper poder de Vicente del Bosque como buen jefe es la normalidad y el sentido común de saber recoger el guante que le dejó Luis Aragonés, sin dejar de capitalizar todo el conocimiento y experiencia previos, poniendo su impronta pero sin grandes revoluciones. En definitiva aprovecharon la inercia ya existente y le dieron un salto de calidad desde la sencillez y la invisibilidad.

En definitiva toda la conversación ha estado salpicada de anécdotas del paso de Capdevila por la Roja y denotaba cierta complicidad entre éste y Del Bosque. Para finalizar la presentación, han proyectado un video de una charla mantenida entre Capdevila y Xavi Hernández

