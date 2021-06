El equipo Cellumed Clinic: ganador de los Premios Nacionales en Medicina Siglo XXI por su innovación con Oncothermia o Nanothermia en oncología integrativa Emprendedores de Hoy

martes, 22 de junio de 2021, 14:00 h (CET)

Este año, más que nunca, los profesionales de la medicina merecen todo tipo de reconocimiento. Además de desarrollar su trabajo habitual, han estado luchando en contra del coronavirus a primera línea en todo momento a lo largo de la pandemia. En España, el galardón dedicado a este gremio se entrega en los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI. El pasado 12 de abril se celebró la cuarta edición en Madrid. Entre los treinta ganadores, se encuentra Cellumed Clinic, reconocida por su innovación en oncología integrativa tras introducir la Oncothermia o Nanothermia en España.

Cellumed Clinic se convierte en una de las más innovadoras en oncología integrativa El cáncer es una de las luchas más complejas contra las que ha luchado – y sigue luchando – el campo de la investigación y de la medicina. A lo largo de los años, los expertos han ido desarrollando diferentes técnicas tanto para aumentar las probabilidades de cura del cáncer como para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entre los centros más innovadores a la hora de implementar nuevos tratamientos dentro de la península se encuentra Cellumed Clinic. El premio que ha recibido la clínica por su innovación en oncología integrativa se debe a que es la pionera en la implementación de la Oncothermia – también conocida como Nanothermia – en España. Esta tecnología, aplicada ya en más de 34 países, es un tratamiento oncológico no invasivo y que, por lo tanto, no genera ningún tipo de efecto secundario. La técnica se basa en la eliminación de células malignas de forma selectiva, lo cual mejora altamente los buenos resultados, prolonga y aumenta la calidad de vida y fortalece el sistema inmunológico del paciente. Han conseguido muchas remisiones en tumores muy agresivos. La clínica adapta esta técnica a la situación de cada paciente en función del tipo de tumor que padece, la fase en la que se encuentra y las condiciones que le han llevado a desarrollarlo. En algunos casos, se combina con otros tratamientos más tradicionales como la radioterapia o la quimioterapia.

Actualmente, Cellumed Clinic es reconocido a nivel internacional por su especialización en microscopía celular y en la combinación de tratamientos médicos-biológicos avanzados. Su equipo oncológico es de los más potentes del país, formado por expertos de todo el ámbito: oncólogos y radioterapeutas, cirujanos oncológicos, neurocirujanos, técnicos en nutrición ortomolecular y análisis celulares, psicólogos, médicos oncopatológicos, etc. Más allá de la Oncothermia o Nanothermia, ofrecen más de veinte terapias médicas y biológicas complementarias. Además, para garantizar el mejor tratamiento, se encargan de realizar todo tipo de análisis previos para conocer a la perfección el estado de cada paciente.

Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI Los Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI se entregan desde 2018. A lo largo de estos cuatro años, se han dedicado a reconocer el trabajo de profesionales españoles del sector de la medicina que, con su labor, han ayudado a mejorar la vida de sus pacientes. Celebrada en el Hotel The Westin Palace de Madrid, la cuarta edición ha galardonado a una treintena de médicos de todas las especialidades: desde la psicología, la pediatría y el tratamiento de adicciones, hasta la reumatología, la gastroenterología y la ginecología. Un año más, estos premios han contribuido a valorar la labor incansable de especialistas que, como Cellumed Clinic, trabajan cada día para mejorar el proceso de curación de enfermos de todo tipo de enfermedad.

