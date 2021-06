Movical supera las 20.000 fichas de modelos en su catálogo de especificaciones técnicas

Los últimos modelos de Apple, Blackberry, LG, Xiaomi o Samsung están disponibles en Movical.net, la mayor base de datos de telefonía en el mercado español La empresa Movical.net, líder en desbloqueo de móviles y otros servicios de telefonía, ha superado la marca de las 20.000 fichas de dispositivos móviles en su catálogo de especificaciones técnicas, el mayor listado de modelos de telefonía en el mercado patrio. Con este logro, este popular servicio de liberación y reparación de smartphones prevé ampliar la distancia con sus competidores directos y fortalecer su posición referencial en el sector.

Movical.net alcanzó esta cifra en su base de datos tras la inclusión de las últimas novedades de Apple, Sony, Blackberry, LG, Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei, Alcatel, ZTE, Motorola, Nokia, Microsoft y otros fabricantes. Así, modelos tan recientes como el iPhone 12 Pro Max, el Motorola Moto G Stylus, el Samsung Galaxy A21, el LG Stylo 6 o el Xiaomi Redmi Note 8 Pro están disponibles en su vasto catálogo.

Además, el catálogo de especificaciones de Movical.net se actualiza con regularidad, y aglutina "toda la información de cualquier terminal que se le ocurra, desde los primeros teléfonos con más de 15 años de antigüedad a las últimas novedades del mercado en el mundo de la telefonía", puntualizan desde la empresa española, ofreciendo así la posibilidad de "consultar la ficha técnica y características de miles de celulares".

Este servicio de Movical.net permite acceder a generalidades como el peso, las dimensiones o la fecha de lanzamiento, además de a los datos técnicos sobre la red, el tipo y dimensiones de la pantalla, la cámara, la conectividad, el almacenamiento, el sistema operativo, el procesador o la autonomía de prácticamente cualquier terminal.

Para consultar esta información, los interesados deben dirigirse a la sección de características técnicas de Movical.net, introducir el modelo y la marca del móvil deseado en el cuadro de búsqueda y clicar en el icono de la lupa. Asimismo, permite comparar las fichas de dos smartphone introduciendo un segundo modelo en el apartado 'comparar características de...', función que facilita el análisis comparativo del precio y otros parámetros.

Movical.net, el servicio 'all in one' de telefonía que triunfa en 2021

Con más de 3 millones de usuarios satisfechos desde 2004, Movical.net afronta un año decisivo por la reactivación prevista durante la era postcovid en mercados dependientes como, por ejemplo, el de la segunda mano, que facturó 184 millones de euros en 2019, cuando los dispositivos móviles se alzaron como la segunda categoría más demandada. Este escenario, futurible en 2021, impactaría positivamente en los principales servicios de Movical.net.

La empresa española, presente en los principales mercados de Europa y América, es líder en el desbloqueo o liberación de móviles por código SMI, un servicio que no requiere conocimientos técnicos y que puede solicitarse en terminales de operadores nacionales (Movistar, Orange, Vodafone) y extranjeros (Spectrum, C Spire, AT&T, T-Mobile).

Por otra parte, Movical.net se ha especializado en el reseteo y la reparación de smartphones. Su equipo profesional puede restablecer los valores de fábrica, eliminar las cuentas de Google, solucionar problemas con el firmware y realizar otras reparaciones físicas en modelos actuales o con una cierta antigüedad.

Gratuitos son sus servicios de chequeo de IMEI o el rootingde dispositivos Android, disponiendo de un amplio abanico de tutoriales detallados, accesibles para todos los usuarios de Movical.net.

Acerca de Movical.net

Movical.net es una empresa de servicios de telefonía especializada en la liberación de móviles, así como su reparación, actualización o reseteo. Desde su nacimiento en 2004, la satisfacción del cliente, la excelencia del servicio y el deseo de superación han constituido las bases de su filosofía, presente en Europa, México, Argentina, Estados Unidos y Canadá.