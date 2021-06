El método "Human Student Centric System" sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y se adapta de manera continua a su evolución en base a dos vectores principales: el avance y la consolidación de lo aprendido La práctica desde el primer día y un método de enseñanza centrado en el estudiante “Human Student Centric System” (HSCS) son las claves del éxito de 8Belts, el método online que permite aprender un idioma 80 veces más rápido que los sistemas tradicionales. La clave está en cómo se aprende y qué se aprende. No se trata de aprender más cosas sino de aprender mejor y lograr una soltura en el idioma desde el primer día.



El método “Human Student Centric System” sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y se adapta de manera continua a su evolución en base a dos vectores principales: el avance y la consolidación de lo aprendido. Y lo hace, utilizando todo tipo de herramientas como la inteligencia artificial, la gamificación, el reconocimiento de voz, el refuerzo continuado, etc. y la interacción con los profesores, para modular y optimizar las clases particulares de cada alumno. Además, mejora la experiencia y la satisfacción de los estudiantes, reforzando su confianza y compromiso con el aprendizaje.



“La diferencia está en los resultados”, explica Fernando Moreno, CEO de 8Belts. “Y gracias al HSCS -añade- dedicando 120 horas al idioma, el estudiante aprende lo mismo que con 8.000 horas en el extranjero".



IA, Big Data, colaboración y personalización

La Inteligencia Artificial permite analizar la ruta de cada alumno y adaptar los trainings -sesiones con profesor- a su nivel real de aprendizaje. Por su parte, el algoritmo de constancia ayuda a que el usuario no pierda el hilo cuando tiene una baja o unas vacaciones. Además, con 8Belts Total, los alumnos pueden compartir sus progresos en grupo con un coach que les guía.



El sistema redirecciona al alumno en función de cómo utiliza el método, las horas que emplea, qué ha aprendido… para realizar, de facto, un plan que se adapta en tiempo real a su progreso, mejorando su experiencia, compromiso y motivándole a seguir. El algoritmo recoge y analiza esta información para potenciar ciertas partes del aprendizaje en las que el alumno está más flojo y dedicar menos tiempo a aquellas donde tiene un conocimiento más sólido.



Además, el HSCS analiza los datos a través del Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, aprendiendo del uso de la herramienta en tiempo real. De esta manera, todos los usuarios se benefician no solo de su propia experiencia, sino de la del conjunto de los alumnos.



Índice de rentabilidad de las palabras

8Belts fue el resultado de una investigación científica revolucionaria basada en el concepto “índice de rentabilidad de las palabras”. Para realizarlo, se mapea cada idioma otorgando un ranking matemático a cada una de las palabras que lo componen. Este ranking se lleva a cabo por un laboratorio lingüístico que analiza dos variables: la “frecuencia de uso” y el grado de “combinabilidad” de las palabras y frases en el idioma a enseñar. Este ranking es alto cuando la frecuencia de uso es alta y bajo cuando el grado de combinabilidad es baja.



Hablar desde el primer día

En la primera semana, el alumno mantiene conversaciones y está usando la parte cognitiva del cerebro, que requiere mayor esfuerzo para aprender, pero guarda mejor lo aprendido. El sistema sabe qué información ha entrado en su cerebro, cual se va a olvidar con mayor facilidad y que retiene peor. Gracias a este aprendizaje, pone un foco mayor en lo que el alumno olvida, optimizando el aprendizaje de manera inteligente, acelerando su progreso.



Los sistemas tradicionales están creados no para recordar la información, sino para olvidarla, y nadie se queja. Mientras que 8Belts se basa en aprender lo útil y no aprender lo inútil, gracias a su índice de palabras rentables, aquellas que más se utilizan en el idioma, aprendiendo el doble con la mitad de esfuerzo. “La clave -indica Fernando Moreno, CEO de 8Belts- es aprender lo útil y no aprender lo inútil".



Capacidad de comunicación

El objetivo de 8Belts es que sus alumnos puedan comunicarse de manera eficaz en otro idioma en 8 meses y hacerlo sin conocer expresamente las reglas gramaticales que se aprenden con el uso del idioma, como hacen los niños.



8Belts fue disruptivo desde su origen, al focalizar el aprendizaje de los idiomas en las palabras más ‘rentables’, aquellas que permiten comunicarse más y mejor, lo que acelera los plazos para ganar soltura en un idioma. Ahora, gracias a las diferentes tecnologías que conforman el “Human Student Centric System” el sistema actúa a medida de cada alumno, asegurando que su progreso es el adecuado.